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Milli Sporcular Yeni Rekorlar Peşinde

Milli Sporcular Yeni Rekorlar Peşinde

Dünya rekortmeni Derin Toparlak ve Adasu Ramazanoğlu, şampiyonalarda yeni rekorlar kırmayı hedefliyor.

21.04.2025 12:16
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Serbest dalış havuz branşında dünya rekortmeni milli sporcular Derin Toparlak ve Adasu Ramazanoğlu, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni rekorlar kırmayı hedefliyor.

Milli sporcular Derin Toparlak ve Adasu Ramazanoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası, Gençler ve Masterler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi için geldikleri Çanakkale'de, yeni hedeflerine ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

Serbest dalışın yanı sıra paletli yüzme ve paletli yüzme açık su yarışlarında da dünya şampiyonu olan Derin Toparlak, mayıs ayında Paletli Yüzme Milli Takım Seçmesi'nin olacağını, yaz aylarında Atina'da Serbest Dalış Dünya Şampiyonası ile Polonya'da Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını aktardı.

Ağustos ayında dört yılda bir yapılan ve 8 sporcunun katılabildiği, olimpik olmayan sporların olimpiyatları olarak nitelendirilen Dünya Oyunları'na katılacağını anlatan Derin, yaz sonunda Açık Su Dünya Şampiyonası'na gideceğini ifade etti.

Dinamik apneada mono paletle suyun altında 163 metre gittiğini, 8x50 speed apneanın daha zorlayıcı bir branş olduğunu aktaran Derin, "Bir yerde artık gözler kararıyor. Bitirdiğin zaman keyifli oluyor. Benim 8x50 derecem 3 dakika 36 saniye. Bu derece ile dünyada 3. olmuştum. Derecelerimizi geliştirmeye çalışacağız. En büyük hedefim dünya rekoru kırmak. Dünya rekoru şu anda 3 dakika 25 saniye. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Umarım bu sene sonunda kendimi geliştirmiş olurum." diye konuştu.

"2x50 kategorisinde dünya derecesi hedefliyorum"

Aynı zamanda Beykent Üniversitesinde dijital oyun tasarımı 1. sınıf öğrencisi olan Adasu Ramazanoğlu ise 4 senedir milli yüzücü olarak paletli yüzme ve serbest dalış havuz müsabakalarına katıldığını anlatarak, 2x50 speed apneada 4 dünya rekoru ve dünya şampiyonluğu, paletli yüzmede ise Avrupa şampiyonluğu ve dünya 2'nciliğinin bulunduğunu belirtti.

Kendisini daha da geliştirmek istediğini, antrenörünün eksiklerini gördüğünü ve bunların üzerine gittiklerini dile getiren Adasu, "Derecelerimin süresini düşürmeye çalışıyorum. Bu sene Polonya'da düzenlenecek Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak istiyorum. Öncelikli hedefim bu. 2x50 kategorisinde de dünya derecesi yapmayı hedefliyorum. Türkiye rekorlarım var, o rekorlarımı da tazelemek istiyorum." dedi.

Yaptığı sporun zorluklarına da değinen Adasu, kullandıkları paletlerin 5-6 kilo ağırlığında olduğunu, bu nedenle ayaklarının sürekli su topladığını ve yara olduğunu, sabahları 6, akşamları 4 kilometre yüzdüklerini, ayrıca kara çalışmaları da yaptıklarını, bu yoğun temponun faydalarını gördüklerini anlattı.

Küçük yaşta boğulma tehlikesi atlattığını, yüzme öğretmeni olan babası sayesinde yüzmeye 3 yaşında başladığını ifade eden Adasu Ramazanoğlu, 5 yaşında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın altyapısında yüzmeye devam ettiğini söyledi.

Yüzmeden sonra paletli yüzme ve serbest dalış branşlarına devam ettiğini belirten Adasu Ramazanoğlu, "Bu sporlar hayatıma şekil verdi, disiplinli çalışma öz güvenim oldu. Derslerimi de birlikte yürütebiliyorum. Üniversite sınavını yeni bitirdim. Çok yoğun bir serüvenden geçtim. Hayatımda sporun olması hayatıma disiplin kattı. Günlük yaşantımdaki stresimi havuzda atabiliyorum. Kulüpteki takım arkadaşlarım, aktivitelerimiz insanı mutlu hissettiriyor. Yarış anında çok stres yapıyorum ama suya girene kadar oluyor çünkü bir yerden sonra o stresi yönetmeye başlıyorsun. O stresi yönetince de zaten iyi dereceler geliyor. Her şey beyinde bitiyor." ifadelerini kullandı.

"Tekrar dünya rekorları kırmak ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"

Dünya şampiyonlarını yetiştiren antrenör Canberk Babaoğlu ise Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası, Gençler ve Masterler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'ne katılan sporcularının bu yarışlarda da altın madalya kazandığını dile getirdi.

Sporcularının Çanakkale'de 2x50 speed apnea, 8x50 apnea branşlarında yarıştığını aktaran Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Tek nefeste 50 metre nefes almadan palet yardımıyla gittiğiniz bir branş. En kısa sürede ne kadar hızlı tamamlarsanız, sıralamanız ona göre belirleniyor. Adasu bu branşta dünya şampiyonu ve dünya rekortmeni. Derin de bir kez dünya şampiyonluğu, bir kez de dünya ikinciliği alarak bu branşta ülkesini yurt dışında en güzel şekilde temsil etti. Bundan sonra da paletli yüzme açık su ve paletli yüzme havuz yarışlarında dünya ve Avrupa şampiyonalarında tekrar dünya rekorları kırmak ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz."

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Kaynak: AA

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