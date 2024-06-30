Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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A Milli Futbol Takımı, 2 Temmuz'da Avusturya ile oynayacağı EURO 2024 Son 16 Turu maçının hazırlıklarına kamp tesisinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya, adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Samet Akaydin katılmadı. Sahada gerçekleştirilen ısınma bölümü, eğlenceli oyunlarıyla neşeli anlara sahne olurken, daha sonraki bölümde ise Avusturya karşılaşmasının taktiğine dönük çalışmalar yapıldı.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugünkü idmanı izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 12.15'te ilk 15 dakikası medyaya açık yapılacak idman ile Avusturya mücadelesinin Barsinghausen etabını tamamlayacak.