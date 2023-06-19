Milli Takım, Galler'i Yendi ve EURO 2024 İçin Avantaj Sağladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'le kozlarını paylaştı.

GOLÜMÜZ VAR'DAN DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerli sayılmadı. Konuk ekibin futbolcusu Morrell, 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

HAKAN PENALTI KAÇIRDI

Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Ramsey elle müdahale etti, hakem penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu topu kaleciye nişanladı.

UMUT ATTI, GOL İPTAL OLDU

69. dakikada Ferdi'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu kaleci kurtardı. Dönen topu Umut iyi kontrol etti ve ağlara gönderdi. Ancak hakem elle oynama gerekçesiyle golümüzü iptal etti.

BU KEZ GOL GEÇERLİ

72. dakikada Barış'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Umut kale önünde kafayı vurdu. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu. Sonunda 1-0 öne geçtik.

ARDA GÜLER'DEN ŞAHANE GOL

80'inci dakikada Arda Güler, sağ çaprazdan sol ayağıyla harika vurdu. Top uzak köşeden ağlarla buluştu.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Grupta puanını 9'a çıkaran Milli takımımız EURO 2024 için büyük bir avantaj sağladı.