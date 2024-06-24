Milli Takım'ın Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek - Son Dakika
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Milli Takım'ın Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek

Milli Takım\'ın Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

24.06.2024 12:17
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Türkiye ile Çekya, 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Takım'ın Çekya maçını Istvan Kovacs yönetecek - Son Dakika

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