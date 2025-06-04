Milli Takımlardan Özel Maç Hazırlıkları

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

00.15 Ay-yıldızlılar, ABD ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına MLS takımlarından New England Revolution'ın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

16.30 Ümit Milliler, Karadağ ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

- Antrenman öncesinde iki oyuncu ile teknik direktör Egemen Korkmaz basın mensuplarına konuşacak.

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki 6'ncı ve son maçında Yunanistan'ı 1-0 mağlup ederek play-out maçı oynama hakkı kazandı.

UEFA ULUSLAR LİGİ - YARI FİNAL

22.00 Almanya - Portekiz

BEŞİKTAŞ

14.00 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geride kalan sezonu değerlendirmek ve kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta karşılaşmasında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

VANSPOR

18.00 1'inci Lig'e yükselen Vanspor'da şampiyonluk kutlaması yapılacak.