A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
00.15 Ay-yıldızlılar, ABD ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına MLS takımlarından New England Revolution'ın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
16.30 Ümit Milliler, Karadağ ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
- Antrenman öncesinde iki oyuncu ile teknik direktör Egemen Korkmaz basın mensuplarına konuşacak.
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki 6'ncı ve son maçında Yunanistan'ı 1-0 mağlup ederek play-out maçı oynama hakkı kazandı.
UEFA ULUSLAR LİGİ - YARI FİNAL
22.00 Almanya - Portekiz
BEŞİKTAŞ
14.00 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geride kalan sezonu değerlendirmek ve kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta karşılaşmasında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
VANSPOR
18.00 1'inci Lig'e yükselen Vanspor'da şampiyonluk kutlaması yapılacak.
Son Dakika › Spor › Milli Takımlardan Özel Maç Hazırlıkları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?