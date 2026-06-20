Milliler, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milliler, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu

20.06.2026 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a yenilerek turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı El Salvador'dan Ivan Barton yönetti. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Henry Pupiro üstlendi. Türkiye karşılaşmaya; "Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu" 11'i ile başladı. Paraguay ise "Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Almiron, Pitta ve Encisio" 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın hemen başında Paraguay öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği top Encisio'da kaldı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Galarza, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Avustralya maçında olduğu gibi topa daha çok sahip olan Türkiye, rakip kalede tehlikeli pozisyon üretmekte zorlandı. 35'inci dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda önce üst sonra da yan direğe çarpan top oyun alanına döndü. 45+3'üncü dakikada Paraguay, 10 kişi kaldı. Pitta'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından Almiron, eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Yeni kurallar gereğince ağzını kapatarak konuşmak kırmızı kart olduğu gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Ivan Barton pozisyonu izledi ve Almiron'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da topun daha çok sahibi olan Türkiye, 49'uncu dakikada Kenan, 58'inci dakikada Merih ve 62'nci dakikada Deniz Gül ile bulduğu pozisyonlardan faydalanamadı. Oyunun büyük bir bölümü rakip yarı sahada oynayan Türkiye, Mert Müldür ve Can Uzun ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. 89'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, yerden içeri çevirdi. Can Uzun şutunda kaleci Gill gole izin vermedi. Dönen topa Deniz Gül vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Paraguay, Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti.

ALMİRON'UN KIRMIZI KARTI DÜNYA KUPASI'NDA İLK

Öte yandan mücadelenin ilk yarısında ağzını eliyle kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyleyen Almiron, bu sebeple kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. FIFA'nın futbol kurallarında yaptığı değişikliğin ardından ağzını elle kapatarak konuşmak kırmızı kart nedeni sayılmıştı. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlayan kurallarla birlikte kırmızı kart gören ilk futbolcu Paraguaylı Miguel Almiron oldu. Almiron, 45+2'nci dakikada orta alanda yaşanan pozisyonun ardından Mert Müldür'e eliyle ağzını kapatarak bir şeyler söyledi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ivan Barton, Almiron'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Paraguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milliler, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
İstanbul’daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
Özgür Özel’den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız Özgür Özel'den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı

08:18
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü
08:08
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
08:06
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
08:05
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
07:01
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
06:48
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 08:28:37. #7.12#
SON DAKİKA: Milliler, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.