Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Mira Özaktı Sakarya'da düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası'nda Mira Özaktı birinci oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Mira Özaktı Sakarya'da düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası'nda Mira Özaktı birinci oldu. Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu'nun 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlediği Tai Chi Türkiye Şampiyonası minikler kategorisinde birinci olarak büyük sevinç yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından yapılan açıklamada, "Mira Özaktı Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu'nun 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlediği Tai Chi Türkiye Şampiyonası Minikler Kategorisinde 1. oldu. Sporcumuz önceki sene düzenlenen şampiyonada da Türkiye Şampiyonu olmuştu. Şampiyon sporcumuz Mira Özaktı'yı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - KAYSERİ

Son Dakika

Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?

Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Mardin'de yeni bir böcek türüne eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler

İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti

Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil

Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?

BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok

Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz