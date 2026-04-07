Mircea Lucescu hayatını kaybetti

BBC

07.04.2026 22:52
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türk futbolunda da önemli etkiler bırakmış Rumen teknik direktör Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti.

Lucescu son olarak Romanya Milli Takımı'nın başında Dünya Kupası eleme maçında Türkiye'nin karşısına çıkmıştı.

Türkiye'nin kazandığı maçtan üç gün sonra, 29 Mart'ta takımıyla antrenmana çıkan Lucescu, bayılması üzerine Bükreş Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Lucescu'nun ilerleyen günlerde hastanede kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı.

Lucescu ülkesinin futbolunu en çok etkilemiş kişiler arasında yer alıyor.

BBC'ye konuşan Rumen spor gazetecisi Emanuel Rosu, "Onu anlatmaya nereden başlamak gerektiğine karar vermek güç" diyor:

"1970 Dünya Kupası'nda Romanya milli takımının kaptanı olarak İngiltere'ye ve Peleli Brezilya'ya karşı oynadı.

"Başarılı oyunculuk kariyerinin ardından başarılı bir teknik direktörlük kariyeri oldu. En üst seviye takımların başına geçen ilk Doğu Avrupalı oydu. Ronaldolu Inter Milan'ı yönetti."

Türkiye dönemi: GS ve BJK şampiyonlukları

Mircea Lucescu'nun Türkiye macerası ise Inter Milan'ı yönettikten iki yıl sonra, 2000'de başlamıştı. O yıl Galatasaray'a ve Türk futboluna tarihinin ilk ve tek Süper Kupa'sını kazandıran Lucescu, Türkiye'de ligi Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada tamamlarken Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale ulaştı.

Sonraki sezon Galatasaray ile Türkiye liginde şampiyon oldu fakat buna rağmen sezon sonu kovuldu ve yerine Fatih Terim getirildi.

Bunun üzerine sarı kırmızılıların ezeli rakibi Beşiktaş'a giden Luce, o yıl da siyah beyazlıları sekiz yıl aradan sonra, kuruluşunun 100. yılında şampiyonluğa taşıdı. Lucesco Beşiktaş ile yalnızca bir maç kaybettiği sezonda şampiyonluğa ulaştı.

85 puan toplayarak 1. Lig'in 18 takıma düştüğü 1989-90 sezonundan o güne kadarki puan rekorunu da kırdı.

Türkiye'de iki sezon üst üste iki farklı takımın başında şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olarak da tarihe geçen Lucescu, Beşiktaş'ta ikinci sezonunun sonunda hakemleri eleştirerek görevini bıraktı.

Lucescu Türk kulüplerinin yanı sıra Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yaptı.

Kırmızı beyazlılar 2017-19 arasında Lucescu ile 17 maçta yalnızca dört galibiyet alabilince Rumen teknik adamın görevine son verildi.

Lucescu 2008-09 sezonunda ise Ukrayna ekibi Şahtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazandı.

Ölümünün ardından Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye A Milli Futbol Takımı başsağlığı mesajları yayınladı.

Milli Takım'ın X hesabından yapılan paylaşımda "Oyuncu jenerasyonunu gençleştirme ve yeni isimleri millî takıma kazandırma konularında önemli çalışmalar yapan Mircea Lucescu, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden kadromuzdaki oyunculardan İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik'e ilk kez A Millî formayla şans veren teknik direktör oldu" ifadeleri yer aldı.

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor “Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
