Bolu Belediyesporlu voleybolcular, yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Belediyesporlu voleybolcular, yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyor

18.09.2022 11:04

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonunu yaşayacak Bolu Belediyespor'un kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu ile orta oyuncusu Hande Korkut, bu yıl takımla birlikte güzel işler başaracaklarına inanıyor.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonunu yaşayacak Bolu Belediye spor'un kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu ile orta oyuncusu Hande Korkut, bu yıl takımla birlikte güzel işler başaracaklarına inanıyor.

Geçen sezon Brezilya ekiplerinden Osasco'da oynayan Ceren Kestirengöz Kapucu ile Sultanlar Ligi'ndeki Kuzeyboru'dan Bolu Belediyespor'a transfer olan Hande Korkut, takım arkadaşlarıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonunda antrenör Salih Yergin koordinesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan milli takımın kadrosunda yer alan Ceren, AA muhabirine, maçlara bir aydan fazla süre olmasına rağmen çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini anlattı.

Takım olarak birbirlerine adapte olmaya çalıştıklarını, ilerleyen günlerde yapacakları hazırlık maçlarında kendilerini daha iyi göreceklerini aktaran Ceren, "Şu an dünyanın en iyi oyuncuları bu ligde oynuyor. O yüzden çok yatırım yapan fazlaca takım var. Bolu da geçen sene burada ilk sezonunu geçirmiş bir takım. O yüzden bu sene de kalıcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güzel ve keyifli maçlar izleteceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ceren Kestirengöz Kapucu, yeni sezonun ilk maçında VakıfBank'a karşı oynayacaklarını anımsatarak, "VakıfBank, kadro genişliği ve oyuncuların kalitesi açısından çok çok iyi bir takım. Yıllardır dünya ve Avrupa şampiyonu olan bir takım. O yüzden bize karşı da en iyi şekilde sahada olacaklar. Biz de elimizden geleni yapıp güzel ve keyifli bir maç izletmek için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların takımın başarısında çok büyük rol oynadığına işaret eden Ceren, "Bolu'nun çok etkileyici seyircisi var. Taraftarlarımız bizimle beraber olduklarında çok güzel işler başaracağız. Bolu deplasmanı geçen sene çok zordu. Bu sene de çok zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

Hande Korkut: "İyi işler yapıp hedeflerimize adım adım ulaşacağız"

Orta oyuncu Hande Korkut ise yeniden Bolu Belediyespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen sezon Kuzeyboru'dayken Bolu Belediyespor'a karşı forma giydiğini aktaran Hande, "Bolu, geçen sezon çok zorlu rakipti. Buranın her zaman bütün takımlar için çok güzel deplasman olacağını düşünüyorum çünkü taraftarıyla bütün olan bir takım. Çok çalışıyoruz ve bunu Bolu halkıyla bütünleştirip çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Hande, bu sene çok daha genç ve dinamik bir takım olduklarını belirterek, "Gün geçtikçe üstüne daha çok ekleyerek bu enerjimizi tam konsantrasyonla sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi işler yapıp hedeflerimize adım adım ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda çok zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını, ilk maçlarının en zorlu takımlardan biri olan VakıfBank ile olduğunu belirten Hande Korkut, şunları kaydetti:

"Her maçımız çok zorlu. VakıfBank, ekstra güçlü ve sağlam kadroya sahip ama hiçbir şekilde yenilmeyecek bir takım yoktur. Bunu geçen sene biz başarmıştık. Bu sene de neden olmasın? Ayrıca, Bolu'nun ne kadar güzel ve spora bağlı şehir olduğunu biliyorum. Her maçımızda taraftarlarımızı da yanımızda görerek gücümüze güç katacağımıza inanıyorum."

YORUMLAR
500
Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı Bolu'da yaşlı kadının meyvelerine izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el konuldu Bolu'da yaşlı kadının meyvelerine izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el konuldu ZABITA İŞLEM YAPARKEN, MEYVELERİ DÖKÜLÜNCE AĞLADI ZABITA İŞLEM YAPARKEN, MEYVELERİ DÖKÜLÜNCE AĞLADI
Kaynak: AA

Ceren Kestirengöz, Hande Korkut, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu Belediyesporlu voleybolcular, yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:51 2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
14:02 İsyan başladı! İranlı kadınlar Mahsa Emini için saçlarını kesip başörtülerini yakmaya başladı
13:55 Polisi gören mahkumun balkondan kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 16:10:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesporlu voleybolcular, yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement