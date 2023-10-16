İsrail'in Filistin topraklarına saldırmasına Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Salah da sessiz kalmadı. Yıldız futbolcu, Filistin halkı için Mısır Kızılay Vakfı'na dev bir bağışta bulundu.
Salah'ın sadece bu bağışla sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki günlerde yardımlarına devam edeceği öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız ayrıca saha içinde de Filistin'e destek için aksiyon alma kararı verdi.
Mohamed Salah, Premier Lig'de oynadığı bir maç öncesinde, attığı gol sonrası ya da maçın ardından Filistin'e destek olduğunu belirten bir harekette bulunacak.
Son Dakika › Spor › Salah'tan Filistin kararı! Dev yardımı sonrası herkesin gözü forma giyeceği maçta olacak - Son Dakika