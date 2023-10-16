Salah'tan Filistin kararı! Dev yardımı sonrası herkesin gözü forma giyeceği maçta olacak

İsrail'in Filistin topraklarına saldırmasına Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Salah da sessiz kalmadı. Yıldız futbolcu, Filistin halkı için Mısır Kızılay Vakfı'na dev bir bağışta bulundu.

YARDIMLARINA DEVAM EDECEK

Salah'ın sadece bu bağışla sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki günlerde yardımlarına devam edeceği öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız ayrıca saha içinde de Filistin'e destek için aksiyon alma kararı verdi.

SAHA İÇİNDEN MESAJ YOLLAYACAK

Mohamed Salah, Premier Lig'de oynadığı bir maç öncesinde, attığı gol sonrası ya da maçın ardından Filistin'e destek olduğunu belirten bir harekette bulunacak.