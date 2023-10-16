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Salah'tan Filistin kararı! Dev yardımı sonrası herkesin gözü forma giyeceği maçta olacak - Son Dakika

Salah'tan Filistin kararı! Dev yardımı sonrası herkesin gözü forma giyeceği maçta olacak

Son Güncelleme: 16.10.2023 14:19

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verme kararı aldı. Salah, Gazze'deki Filistin halkına yardım amacıyla Mısır Kızılay Vakfı'na çok büyük bir bağışta bulundu. Deneyimli futbolcu ayrıca, Premier Lig'de oynadığı bir maç öncesinde, attığı gol sırasında ya da maçtan sonra Filistin halkına destek gösterdiğini belirten bir harekette bulunacak.

İsrail'in Filistin topraklarına saldırmasına Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Salah da sessiz kalmadı. Yıldız futbolcu, Filistin halkı için Mısır Kızılay Vakfı'na dev bir bağışta bulundu.

YARDIMLARINA DEVAM EDECEK

Salah'ın sadece bu bağışla sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki günlerde yardımlarına devam edeceği öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız ayrıca saha içinde de Filistin'e destek için aksiyon alma kararı verdi.

Salah'tan Filistin için dev yardım! Şimdi herkesin gözü oynayacağı maça çevrildi

SAHA İÇİNDEN MESAJ YOLLAYACAK

Mohamed Salah, Premier Lig'de oynadığı bir maç öncesinde, attığı gol sonrası ya da maçın ardından Filistin'e destek olduğunu belirten bir harekette bulunacak.

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Son Dakika Spor Salah'tan Filistin kararı! Dev yardımı sonrası herkesin gözü forma giyeceği maçta olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salah'tan Filistin kararı! Dev yardımı sonrası herkesin gözü forma giyeceği maçta olacak - Son Dakika
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