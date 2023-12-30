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Mondihome Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması, top kapma ve pres çalışmasıyla devam etti. Ekip, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Mondihome Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
30.12.2023 - 21:03,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 19. haftada EMS Yapı Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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