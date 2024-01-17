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Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak - Son Dakika
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Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması, top kapma ve pres çalışmasıyla devam etti. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda hakem Ozan Ergün yönetiminde oynanacak.

Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak
17.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:10
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Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Mondihome Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ozan Ergün görev alacak.

Kaynak: AA
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