Montella Fenerbahçe-Gaziantep Maçını İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçını tribünden takip etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı izleyenler arasındaydı. Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcular Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başladı. - İSTANBUL
