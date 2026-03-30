Montella: Hayalimizi gerçekleştirmek için savaşacağız

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, uzun süredir bekledikleri hayali gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, sözlerine görevde olduğu 2,5 seneyi özetleyerek başladı.

Kalbinden geçenleri söylediğini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, 2,5 senede yaşananlarda önceliğin futbolcular olduğunun altını çizdi.

Yarınki maç öncesinde bunları söylemenin daha iyi olduğunu dile getiren Montella, "Çünkü yarın yoğun duygular yaşayacağım için yorgun olabilirim. Futbolcularımız için ilk düşüncem, onlar tabiri caizse gerçek adamlar. Gerçek adamlar olarak ellerinden gelen her şeyin en iyisini yaptılar." ifadelerini kullandı.

Çok zor bir dönemde göreve geldiğinin altını çizen Montella, şöyle devam etti:

"İlk maçımızı çok önemli bir takıma oynadık. Belki de kendi tarihi boyunca evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. Sonrasında bu oyuncular o başarıyla birlikte bana her zaman her şeylerini verdiler, mücadeleyi bırakmadılar. Hep birlikte savaşan bir grup oldular. Formalarının arkasında sadece kendi isimlerinin değil büyük Türk halkının, çocukların isminin yazdığının bilinciyle hareket ettiler. Bu büyük milleti temsil ettiklerinin her zaman farkındalar. Buraya geldiğimden beri bu ülkenin bana kendilerinden birisi gibi hissettirmelerini her zaman kalbimde taşıyorum. Bu sevgiye karşılık vermek için her zaman gururla, tutkuyla ve alçak gönüllülükle mücadele ettim. Bu güzel göreve geldiğimden bu yana başkanımızın desteğini her zaman hissettim. Resmi maçlarda en yüksek galibiyet yüzdesiyle tarihe geçtiysek bu hem oyuncuların hem de yöneticilerin bana verdiği destek sayesindedir. Bugün Avrupa'da ve dünyada hem oyun hem de sonuçlar açısından saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Avrupa Şampiyonası'na lider olarak katılmamız, Uluslar A Ligi'nde yükselmemiz, FIFA sıralamasında 42.'likten 25. sıraya çıkmamız beni yüzde 110 Türk gibi hissettirdi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle oyuncuları kendi evlatlarım, kardeşlerim gibi hissediyorum. Başkanımız bir baba gibi hep başımızda. Yarın birbirimiz için savaşarak, uzun zamandır beklediğimiz hayali gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolculardan bahsederken sadece burada olanlar değil, daha önce bizimle olanlar, sakatlıktan ve başka sebeplerden dolayı bizimle olamayanlardan da bahsediyorum. Yarın sonuç ne olursa olsun, onlara karşı olan güvenimiz ve düşüncelerimiz hiçbir zaman değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem."

"Onların güçlü yönlerini törpülemeyi de biliyoruz"

Rakip Kosova'nın hak ederek finale geldiğini vurgulayan Vincenzo Montella, "Devamlılık getirdiler. Oynadıkları futbolda taktiksel kurguların görüldüğü çok net bir oyun var. Bir fikir var, bunu devamlı şekilde maç içinde görebiliyorsunuz. Yarın bir final maçı, biz de en iyi şekilde hazırlanarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Gelinen süreçte herkesin baskı hissedebileceğini belirten Montella, "Sonuçta bu bir final. 24 yıl önce birçok futbolcumuz henüz doğmamıştı ve dolayısıyla Dünya Kupası'na gidilemediği için sorumluluk da onlarda değil. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmek ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Onların güçlü yönlerini törpülemeyi de biliyoruz. Oyun kurgularımızı çalıştık ve kendi özelliklerimizi ön plana çıkaracak kurguları da ayarladık. Yarın belki hepimiz için farklı bir maç olacak. İstediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kosova Milli Takımı'nın iyi ve komple bir takım olduğunun altını çizen Montella, şunları söyledi:

"Bazen beşli savunmayla bekliyorlar, bazen üç orta sahayla beraber o beşliye destek veriyorlar, iki forvetle baskı yapıyorlar. Bunu bir maç içinde bölerek yapabiliyorlar. Belki yarınki maç diğer maçlar gibi domine edeceğimiz bir mücadele olmayabilir. Ama bazı enstantanelerde, topa sahip olduklarında ve kayıp yaşadıklarında zarar verebileceğimiz anlar olacaktır. Biz de oyun planımızı ona göre uygulayacağız."

"Gerçekten Türk gibi hissediyorum"

Vincenzo Montella, bugüne kadar yapılan yolculuk adına final maçını Türkiye'de oynamak istediklerini ancak kuranın kendilerini Kosova'ya getirdiğini belirtti.

Kendileri için bunun bahane olmayacağını ve sahanın boyutlarının her yerde aynı olduğunu dile getiren Montella, zeminin durumunun de iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Final maçına kadar olan yolculukta futbolcuların muazzam işlere imza attığının altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Ortaya koydukları yürekleriyle herkesi bayrağımızın altında birleştirdiklerini gördük. Mesajım şu olacak, kafanız rahat şekilde oynayın. Kendi özelliklerinizi kullandığınızda neleri yaptığınızı hepimiz gördük. Yüreğimizle o mücadeleyi ortaya koyduğumuzda her türlü hedefe açık olduğumuzu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması durumunda ABD, Paraguay ve Avustralya'yla aynı grupta olacağının hatırlatılması üzerine konuşan Montella, "Rakiplerimize bakmadım. Kiminle nasıl oynayacağımızı şu anda düşünmüyorum. ABD, Avustralya ve Paraguay'a karşı ne yapacağız diye hiç düşünmedim. Kampta ABD ile oynadığımızda bile rakip olarak bakmamıştık. Konsantrasyonumuz tamamen yarın için. Cuma günü Paraguay'ın Yunanistan'da bir maçı vardı ama ekibimizden kimseyi maçı izlemesi için yollamadık." ifadelerini kullandı.

Her fırsatta kendisini Türk gibi hissettiğini vurgulaması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Montella, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız sanki zorluyormuşuz gibi hissedebilirler ama ben gerçekten böyle hissettiğim için bunu dile getiriyorum. Buradaki insanlarla kurduğumuz ilişkilerin, başkanımızla olan dostluğumuzun, yarın öbür gün önemli kararlar alınsa bile bozulmayacağına inanıyorum. Kültürlerimiz çok benzer. Türk gibi düşünebiliyorum, Türk gibi yemek yiyorum, Türk gibi hareket ediyorum, gerçekten Türk gibi hissediyorum."