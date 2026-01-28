Vincenzo Montella\'nın balık ekmek keyfi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da halk arasına karışarak Eminönü'nde balık ekmek yedi. İtalyan teknik adamın sade ve samimi tavırları objektiflere yansıdı.
Montella'nın balık ekmeği yerken oldukça keyifli olduğu ve yediği balıktan memnun kaldığı görüldü. Deneyimli teknik direktör, İstanbul'un simgelerinden biri olan balık ekmeği tercih etti.
Eminönü gezisi sırasında çevredeki vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Montella, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.
