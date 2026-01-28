Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi - Son Dakika
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

28.01.2026 09:51  Güncelleme: 10:14
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eminönü'nde balık ekmek yerken görüntülendi, keyifli halleri dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da halk arasına karışarak Eminönü'nde balık ekmek yedi. İtalyan teknik adamın sade ve samimi tavırları objektiflere yansıdı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Montella'nın balık ekmeği yerken oldukça keyifli olduğu ve yediği balıktan memnun kaldığı görüldü. Deneyimli teknik direktör, İstanbul'un simgelerinden biri olan balık ekmeği tercih etti.

VATANDAŞLARIN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI

Eminönü gezisi sırasında çevredeki vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Montella, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.

