Montella: "Rakipler Adana Demirspor'dan korkuyor" - Son Dakika

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, berabere kaldıkları Antalyaspor maçı sonrası, "Her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanamadığımızda da kaybetmemek çok önemli. Rakibimiz berabere kaldığı için çok mutluydu. Bu da demek oluyor ki artık rakipler Adana Demirspor'dan korkuyor" dedi.

Adana Demirspor, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Aslında verdiğimiz mücadele ve performanstan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımız sonuna kadar maçı kazanmaya çalıştı. Çok dengeli bir takıma karşı oynadık. Ara transferi iyi değerlendiren bir takım vardı karşımızda. Çok da olgun oynadığımız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son 20 dakikada iki forvetle zorladığımızda maçı çok riske girmemiştik. Her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanamadığımızda da kaybetmemek çok önemli. Rakibimiz berabere kaldığı için çok mutluydu. Bu da demek oluyor ki artık rakipler Adana Demirspor'dan korkuyor. Bu tarz maçlarda anlık skor değişebilecek maçlar. Üzülmemiz lazım" diye konuştu.

"Hedefimizi gerçekleştirdik"

Adana Demirspor'un Avrupa'ya gitme ihtimali hakkında da konuşan Montella, "Bizim kendi bir hedefimiz vardı. O da ligde kalmaktı. Onu gerçekleştirdik gibi gözüküyor. Bundan sonraki maçlarda da içimizde olması gereken hedefler var. Çalışıp onları gerçekleştireceğiz. Bizim tek bir üzüntümüz var. Her şeyimizi verdik sahada ancak istediğimiz sonuca bağlayamadık. Tek üzüntümüz bu olur" ifadelerini kulandı. - ADANA