Kadro planlaması devam eden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki stoperi Francisco Montero, Arouca'ya transfer oluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Montero, tesislere giderek takım arkadaşları ile vedalaştı. İstanbul'dan ayrılan İspanyol stoper, Portekiz'e uçtu. 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Arouca'ya imza atacak.
Montero, Beşiktaş kariyerinde 46 maça çıktı. İspanyol savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Montero ile yolları ayırdı! Artık Arouca için ter dökecek - Son Dakika