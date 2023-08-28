Beşiktaş, Montero ile yolları ayırdı! Artık Arouca için ter dökecek - Son Dakika

Beşiktaş, Montero ile yolları ayırdı! Artık Arouca için ter dökecek

Son Güncelleme: 28.08.2023 15:31

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve İstanbul'dan ayrıldı. Portekiz'e giden 24 yaşındaki stoper sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Arouca'ya imza atacak.

Kadro planlaması devam eden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki stoperi Francisco Montero, Arouca'ya transfer oluyor.

PORTEKİZ'E GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Montero, tesislere giderek takım arkadaşları ile vedalaştı. İstanbul'dan ayrılan İspanyol stoper, Portekiz'e uçtu. 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Arouca'ya imza atacak.

Montero, İstanbul'u terk etti! Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı, Arouca'ya imza atacak

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Montero, Beşiktaş kariyerinde 46 maça çıktı. İspanyol savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Montero ile yolları ayırdı! Artık Arouca için ter dökecek - Son Dakika
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