Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır, Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo'da Fas'la karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Mısır, uzatma devrelerinde Başakşehir'in yeni transferi Trezeguet'in kaydettiği golle 2-1 yendi.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Muhammed Salah ve 100. dakikada Trezeguet kaydetti. Fas'ın tek golü 7. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'dan geldi. Mısır'da Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed, 111 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Mısır, Kamerun'un rakibi oldu.
Son Dakika › Spor › Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı - Son Dakika Spor