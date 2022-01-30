Üye Girişi
Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı - Son Dakika

Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı

30.01.2022 20:46
Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır, Fas'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Mostafa Mohamed, Salah ve Trezeguet'nin formasını giydiği Mısır, yarı finalde Kamerun'la karşılaşacak.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır, Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo'da Fas'la karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Mısır, uzatma devrelerinde Başakşehir'in yeni transferi Trezeguet'in kaydettiği golle 2-1 yendi.

GALİBİYET GOLÜ TREZEGUET'DEN

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Muhammed Salah ve 100. dakikada Trezeguet kaydetti. Fas'ın tek golü 7. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'dan geldi. Mısır'da Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed, 111 dakika sahada kaldı.

Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı

YARI FİNALDE RAKİP KAMERUN

Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Mısır, Kamerun'un rakibi oldu.

YORUMLAR
500

Mostafa Mohamed, Afrika, Mısır, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı - Son Dakika Spor


İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
20:43
Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu         
20:36
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52

Son Dakika Haberleri
20:46 Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı
20:42 İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
20:36 Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!
20:35 Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu
20:35 Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı
19:28 Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in sözleri ABD'yi salladı: Her yerde cami vardı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 88 bin 145 yeni vaka tespit edildi
19:15 Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocukla ilgili soruya cevap verdi: Paylaşımları süratle silin
19:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi
18:38 Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 20:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mostafa Mohamed, Galatasaray'a dönemiyor! Mısır, Afrika Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement