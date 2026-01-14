MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu

Haberin Videosunu İzleyin
MotoGP\'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu
14.01.2026 18:38  Güncelleme: 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MotoGP\'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Haber Videosu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası ile ilgili açıklamalarda bulundu. MotoGP'de tarih yazmak istediğini belirten Toprak, ''Bir hayalim var, buraya tatile gelmedik. Ülkemizi temsil ediyoruz, bayrağımızı dalgalandırıyoruz. En iyi şekilde de dalgalandırmamız gerekiyor. Hayatımdaki en büyük hayalim, Google'a Toprak Razgatlıoğlu yazınca Superbike ve MotoGP şampiyonu yazmasını çok isterim.'' dedi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yılında podyuma çıkmayı hedefliyor. MotoGP kariyerine Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Prima Pramac ile başlayacak Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 sezonunda kullanacağı Prima Pramac Yamaha motosikleti, İtalya'nın Siena kentinde tanıtıldı. Milli motosikletçi, tanıtımın ardından AA'ya açıklamada bulundu.

'ÇOK ÖZEL BİR AN'

Red Bull sporcusu Toprak, "Bizim için çok özel bir an. İlk kez MotoGP sürücüsü oluyoruz. Çok özel bir an, hayallerimiz gerçekleşti diyebiliriz. Yıllar önce böyle bir hayalimiz vardı. Ama bizim için çok uzaktı. Şimdi hayalini kurduğumuz yerdeyiz. İnşallah her şey güzel olur." dedi.

MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu

'BİZİM İÇİN MUHTEŞEM OLACAK'

Dünya Superbike Şampiyonası'nda geçen sezon 3. kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi, ilk kez MotoGP'de yarışacağını hatırlatarak, "Bizim için her şey yeni olacak. Herkesin büyük bir beklentisi var MotoGP'de. O beklentiyi biraz azaltmaya çalışıyorum. Çünkü öğrenme yılı bizim için MotoGP tamamen farklı. Öğreneceğimiz çok şey var." şeklinde konuştu.

MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu

İlk yıldaki hedefleri için ise Toprak, "İlk sezon podyum elde edebilirsek bizim için muhteşem olacak. Çünkü bize de motivasyon gerekiyor. Sizlerin de desteğiyle ilk yılı bir şekilde atlatmaya çalışacağız. 2027'ye daha güçlü bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'ARTIK 07'Yİ BEKLİYORUM'

MotoGP'de farklı bir numara ile yarışacağını söyleyen Toprak, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz numaram artık 54 değil. 54 numarayı kullanan başka bir pilot var burada. Kenan abiden 54 numarayı ve bayrağı devraldığımda özel işler başardık. Özellikle Superbike'ta 3 kez şampiyon olduk. MotoGP'de de 54 numara ile devam etmek istiyordum ama başka bir pilot kullandığı için başka bir numaraya geçtik. 7 numarayı düşünüyordum, 7 numarayı daha önce kullanan özel isimler de vardı ama sade geldi, çok hoşuma gitmedi. 07'yi organizasyona sorduk ve kabul ettiler. Gerçekten çok memnun oldum. Çünkü benim motosiklet kariyerimde ilk numaram 07'ydi ve şimdi artık 07'yi kullanıyorum. İnşallah bize şans getirir. 54 numara ile tarih yazdık, inşallah şimdi 07 ile de MotoGP'de tarih yazarız."

MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu

'TARİH YAZMAYA GELDİM! GOOGLE'A ADIMI YAZINCA...'

MotoGP'de tarih yazmak istediğini belirten Toprak, "Bir hayalim var, buraya tatile gelmedik. Ülkemizi temsil ediyoruz, bayrağımızı dalgalandırıyoruz. En iyi şekilde de dalgalandırmamız gerekiyor. Ben buraya ülkemi temsil etmeye, bayrağımı dalgalandırmaya özellikle de iyi işler yapıp tarih yazmaya geldim. Hayatımdaki en büyük hayalim, Google'a Toprak Razgatlıoğlu yazınca Superbike ve MotoGP şampiyonu yazmasını çok isterim. İnşallah yazıldıysa buna hep birlikte şahitlik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Google, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Fransa’da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı
Vehbi Koç’tan Rahmi Koç’a: Çocuklar Koç soyadıyla değil, emekle yetişsin Vehbi Koç'tan Rahmi Koç'a: Çocuklar Koç soyadıyla değil, emekle yetişsin
Jayden Oosterwolde imzayı atıyor Jayden Oosterwolde imzayı atıyor

18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:56:37. #.0.5#
SON DAKİKA: MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.