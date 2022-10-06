MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapılacak

06.10.2022 09:46
MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapılacak

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışı, 8-9 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenecek.

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışı, 8-9 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı olan OTOSK Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.

Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen yarışa, microda 9, minide 12, juniorda 12, seniorda 15 ve masterda 9 olmak üzere 57 sporcu katılacak.

Organizasyon kapsamında, 8 Ekim Cumartesi günü ilk yarışlar, 9 Ekim Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika
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