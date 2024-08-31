MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları start aldı - Son Dakika
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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları start aldı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası\'nın dördüncü ayak yarışları start aldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları başladı. KO-KART tarafından düzenlenen organizasyona 52 sporcu katılıyor. İlk gün antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından yarışlar yapıldı. Şampiyonanın dördüncü ayağı, yarın koşulacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından sona erecek.

31.08.2024 17:17
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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ile MOTUL katkılarıyla TOSFED Körfez Pisti'nde düzenlenen organizasyona, 52 sporcu katılıyor.

Sporcuların, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından yarışlar yapıldı.

Şampiyonanın dördüncü ayağı, yarın koşulacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları start aldı - Son Dakika

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