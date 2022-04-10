Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu - Son Dakika
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Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

10.04.2022 18:56
Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen ilk ayak yarışlarında, 4 ayrı kategoride üçer yarış koşuldu.

Icrypex ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk karting yarışında "mini"de Rüzgar Evci birinci, Can Özler ikinci, Süleyman Cem Karakömür üçüncü olurken, "junior"da birinciliği Emir Tanju, ikinciliği Hakkı Dorum, üçüncülüğü Leyla Sulyak elde etti.

"Senior"da ilk 3 sıra Kerim Sulyak, Gün Taşdelen, Mert Ali Sarıçiçek'ten oluşurken, "master"da Mehmet Çınar birinci, Aytaç Biter ikinci, Ersin Yücesan üçüncü sırada yer aldı.

"Mini kadınlar"da Melek Dorum birinciliği elde ederken, "junior kadınlar"da Leyla Sulyak birinci, Ayşe Çebi ikinci, Zeynep Büyükpınar üçüncü oldu.

"Senior kadınlar"da ise ilk 3 sıra Ayda Biter, Büşra Sena Savaşer, Sude Nur Yurdagül'den oluştu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu
Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu
Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu
Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

YORUMLAR
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Türkiye, Kocaeli, Körfez, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Motul Türkiye Karting Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu - Son Dakika


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