Mourinho, Ali Koç'u çileden çıkardı: Kimi getirsek saçmalıyor - Son Dakika
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Spor

Mourinho, Ali Koç'u çileden çıkardı: Kimi getirsek saçmalıyor

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Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gerçekleşen kriz toplantısında gündem Jose Mourinho oldu. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'tan Portekizli hocaya büyük tepki geldi. Koç, Mourinho'ya ''Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor'' dedi.

22.04.2025 09:45
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Kayserispor'la sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe alan Fenerbahçe'de tansiyon artıyor. Sarı lacivertli yönetim kulüp binasında bir araya gelerek olağan toplantı gerçekleştirdi. Gündemin ilk maddesi teknik direktör Jose Mourinho oldu.

"YETER ARTIK, BIKTIM"

Sarı-lacivertlilerde başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm yönetimin Mourinho'ya karşı büyük hayal kırıklığı içinde olduğu öğrenildi. Portekizli hocaya ilk geldiği günden bu yana çok güvenen ve kısa zaman öncesine kadar kesin olarak gelecek sezon yola devam etmeyi düşünen Başkan Ali Koç'un takımın durumunu hararetli şekilde tartıştığı ortaya çıktı.

Koç'un yöneticilere Mourinho ile ilgili dert yandığı ve "Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor" dediği, takımın galip durumdayken savunma ağırlıklı iki isim Çağlar ve İsmail'in oyuna alınmasına tepki koyduğu belirlendi.

CUMARTESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de cumartesi günü divan kurulu toplantısı gerçekleşecek. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un kalabalık geçmesi beklenen divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği öğrenildi.

Mourinho, Ali Koç\'u çileden çıkardı: Kimi getirsek saçmalıyor
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Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho, Ali Koç'u çileden çıkardı: Kimi getirsek saçmalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mert demir:
    Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Tazminatı hazır edin 68 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    mourinho klamak istemiyor tazminatla kovulmak icin bu taktigi yapiyor bir anlamadiniz gitti. 53 5 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Galatasaray adamı mayaklastirir 41 8 Yanıtla
  • 78908900:
    MHY nı General ilan eden sensin ...Savaşı generaller değil Askerler kazanır sizde asker yok . 40 1 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    sen dik durdun yanak okşatmadın varsın olmasın şampiyonluk onurlu adam sın yanakçı değil soytarı değil 10 25 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ADAM HAKLI .. 26 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    geç holdingin başına yoksa tımarhanelik olacaksın:) 27 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DİVAN KURULUNDA GALATASARAY DIYE BASLAR MERT HAKAN YANLIŞ DIYE BİTİRİR. BU KAFADA FENEV I BİTİRİR. BAŞTA ACUN OLMAK ÜZERE,,MORTİNYO, MERT HAKAN YANLIŞ, ÇAĞLAR, MERT MULDUR, İRFAN CAN LARIN İKİSİDE, CENGIZ TAKIMDAN GÖNDER 17 2 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Fenerbahçe taraftarlara sesleniyorum kesinlikle bu saatten sonra Ali Koç istifa etmesi lazım istifa Yapı diye bir şey yok uyutuyoruz taraftarları maçlara gitmeyin 12 2 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    klasik Portekiz taktiği.Tazminat al git 11 0 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Fenerbahçe yönetimi ile teknik direktörü ile komple istifa etmesi lazım yeni bir beyaz sayfa açması lazım 6 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Sayın başkan bırak kim gelirse gelsin sen saygın bir ailenin mensubusun himayende binlerce çalışan var tribünden size söylenmedik küfür hakaret kalmıyo siz ve koç ailesi bunu hak etmiyor al kongre kararı kim gelirse gelsin... 4 2 Yanıtla
  • Resul Bey:
    beter ol saygısız hadsiz ağlak ali ve şikebahçe daha çok ağlarsınız Mourinho az bile yapıyor sizin gibilere 0 1 Yanıtla
  • hakanfenerbahçe:
    ali koç fenerbahçeye ajan olarak geldi uyanın artık . 0 0 Yanıtla
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