Mourinho: 'Beşiktaş'ı tebrik ederim' - Son Dakika
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Spor

Mourinho: 'Beşiktaş'ı tebrik ederim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Beşiktaş'a kaybettikleri derbi sonrası durumu değerlendirdi.

07.12.2024 22:23
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçının ardından, "Hak edenin kaybettiği maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Dürüstçe söylemem gerekirse Beşiktaş'ı tebrik ederim. Puan farkı yarın 6'ya çıkarsa bile biz yarışın içerisindeyiz. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bir basın mensubunun "Saha dışında yaşananların futbolcuları etkilediğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayarak başlayan Mourinho, "Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Saha içinde hakem yönetimi tutarlıydı, sarı kart vermediği pozisyonlar bile eşitti. Oyunun kontrolünü elinde tuttu. Oyuncular doğru şekilde mücadele etti. Hak edenin kaybettiği maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Dürüstçe söylemem gerekirse Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ama onlar beraberlik için savaştı biz ise kanamak için savaştık. Rakibimiz 1 buçuk pozisyona girdi. Bizim 2 tane direğimiz vardı. 2 tane kalecinin yerde oluğu pozisyon vardı. Oyuncular kazanmak için oynadı. Maçı kazanmak için yeteri kadar pozisyon ürettik. Rakibimiz de savaştı ama pozisyon üretemediler. Daha iyisini yapabilirdik. Orta sahada top çevirirken daha iyi oynayabilirdik. Futbolun nasıl olduğunu biliyorum insanlar eleştirecekler. Ama ben analizimi dürüstçe dile getiriyorum. Bugün kazanmayı hak ettik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Oyuncularımın sistem yüzünden üzerlerinde baskı olduğunu düşünmüyorum. Puan farkı yarın 6'ya çıkarsa bile biz yarışın içerisindeyiz. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Sonunda ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Rakibin girdiği 1 pozisyon vardı"

Derbi öncesi Beşiktaş'ın başarılı bir kontratak takımı olduğunu söylemesinin hatırlatılması üzerine Mourinho, "Beklediğimiz gibiydi. Orta sahayı güçlendirmek için Musrati'yi kullanıp, Rafa Silva'yı kenarda oynatabileceklerini düşünmüştük. Rafa Silva'yı ben herkesten iyi tanıyorum. Bu duruma hazırlanmıştık. Saha içinde sıfır taktiksel sorunumuz vardı. Rakibin girmiş olduğu 1 pozisyon vardı. O da; en iyi özellikleri olan kontrataktan geldi. Rakibimiz kazandı çünkü savaştılar. Bazen savaşan takım şanslı olabiliyor. Bugün 1 puana mutlu olacaklardı, günün sonunda ikramiyeyi kazandılar. Böylesine bir maçta 4-5 pozisyon kaçıramazsınız. Kaçırırsanız cezalandırılırsınız" şeklinde konuştu.

"Bugün Fenerbahçe şanssızdı"

Maçı kazanmak için yeteri kadar pozisyona girdiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Biz kontratak takımı değiliz. Biz oyunun kontrolünü elinde bulunduran takım olarak oynuyoruz. Bugün oyuncularımı eleştiremem. Dzeko'yu pozisyonu kaçırdığı için eleştiremem, Tadic'i eleştiremem. 2 topumuz direkten döndüğü için eleştiremem. Sevmediğim bir kelime ama bugün kullanmak durumundayım. Bugün Fenerbahçe şanssızdı" diye konuştu.

"Kimse benden üzgün değil"

Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarlara yönelik önlerinde uzun bir yol olduğunu belirterek "Taraftarlarımıza maçı tekrar izlemelerini söylüyorum. Ne demek istediklerimi anlayacaklardır. Onların da duygularını anlıyorum. Kimse benden üzgün değildir. Kimse benden, yöneticilerden, futbolculardan daha üzgün değil. Bazı maçlar vardır takımınız hiçbir şey yapmaz. Mesela Alkmaar maçı gibi. Ama bugünkü maçı ayrı tutabiliriz. Önümüzdeki yol uzun bir yol. Şu an liderle puan farkı 3, ya da yarın 6'ya çıkacak. Şampiyonluk için oynayan takımların maçlarını yöneten hakemler bugünkü gibi olursa şampiyonluk yarışı çok iyi olur. Biz kazabileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak Türkiye'de insanlar hakemleri tebrik etmiyorlar diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho: 'Beşiktaş'ı tebrik ederim' - Son Dakika

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