Mourinho, çalıştırdığı son 3 takıma da aynı vaat ile geldi

İspanyol devi Real Madrid'de başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, eflatun-beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı.

REAL MADRID'DE MOURINHO DÖNEMİ

2030 yılına kadar başkanlığa seçilen Perez, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun tekrar takımın başına geçmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

''GERİ DÖNMESİNDEN GURUR DUYUYORUZ''

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Perez, "Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacağız. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, üyeleri için olmuştur, olmaya devam edecektir." sözlerini sarf etti.

SON 3 TAKIMINA DA SEÇİM VAADİ İLE GELDİ

Portekizli deneyimli hoca Mourinho, Fenerbahçe ve Benfica'nın ardından Real Madrid'in de başına seçim vaadi sonucunda geçti. 63 yaşındaki teknik adam hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe'de Ali Koç, Benfica'da da Rui Costa'nın seçim vaadi olmuştu.