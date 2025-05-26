Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih

Mourinho\'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
26.05.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, kalede Ertuğrul Çetin'e şans verdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mersin'de oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

MOURİNHO'DAN KALEYE SÜRPRİZ TERCİH

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli olurken kalede sürpriz bir tercih yaşandı. Mourinho, İrfan Can Eğribayat'ın yerine üçüncü kaleci konumunda olan Ertuğrul Çetin'e 11'de forma şansı tanıdı.

İşte Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'i;

Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Ertuğrul Çetin, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu:
    12 milyon euro maaşlı Talisca, Hatayspora şov yapacak. İzleyip gururlanır kupasız şikebahçeliler. 23 27 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    yazi tura atsin daha iyi 13 1 Yanıtla
  • Ahmet Avşar:
    bu saatten sonra kendisi bile geçebilir hiç şaşırmayız :)) 4 1 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    son dakika haber yanıtlar niye görünmüyor 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

19:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:45
Tiryakileri üzecek haber Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
07:59
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
07:16
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
05:01
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
03:00
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
02:49
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 20:13:55. #7.13#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.