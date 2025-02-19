Mourinho: İşimizi iyi yapmalıyız - Son Dakika
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Mourinho: İşimizi iyi yapmalıyız

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Anderlecht maçı öncesi takımının iyi bir performans sergilemesi gerektiğini belirtti.

19.02.2025 21:41
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- Mourinho: "Yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor"

BRÜKSEL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht ile oynayacakları mücadele öncesi yaptığı açıklamada, "UEFA turnuvalarındaki tecrübem bana şunu söylüyor ki bu tarz eleme maçlarında her şey mümkündür. Evet, 3-0 çok iyi bir skor olarak gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho ile oyunculardan Sebastian Szymanski düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zaman zaman takım içerisinde oyuncuların farklı roller üstlendiğine dikkat çeken Mourinho, "Oyuncular iyiler, oyuncular yeni şeyler öğrenmeye ve farklı roller üstlenmeye açıklar. Aynı zamanda bu taktiksel kültüre sahip olmak da çok fazla gelişmelerini sağlıyor. Takım olarak savunmamızın, çok kompakt bir şekilde savunma yapmamızın bunda etkisi var. Bir yandan dürüst olmam gerekiyor ki kaleci de bu takımın bir parçası ve kalecilerimiz doğru anlarda doğru kurtarışları yaptı" diye konuştu.

"Şu anda bizim için işler pozitif gidiyor"

Takımın pozitif bir grafik çiziyor olmasına ve istikrarlı ilerleyişine dair de değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho, "Bu gelişmenin pek çok sebebi var, tek bir şeye bağlayamayız. Noel ve yeni yılda lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapabilme imkanı yakaladık. Çünkü arka arkaya maç oynayıp, maç-dinlenme temposundan çıkıp iki hafta boyunca istediğimiz yeni şeyleri çalışma fırsatı bulduk. Bunları da en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuçlar geldi. Sonuçlar gelince takımın özgüveni yükseldi. Bu dönemde takımda bazı sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açık olması da bize bu anlamda imkan sağladı. Mesela Milan'a baktığınız zaman onun çok farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. O da takımımıza istikrar kattı. Aynı zamanda takım şu anda özgüvenli bir şekilde birlik olmuş durumda. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar, bir futbol takımının içerisinde oluşturabileceğimiz ufak bir aile olma anlamında da gelişiyorlar. Şu anda bizim için işler pozitif gidiyor. Yanılmıyorsam 10-11-12 maçtır mağlubiyetimiz yok. Pozitif sonuçlar alıyoruz ama en önemlisi bizim için yarın oynayacağımız maç. Çünkü yarın oynayacağımız maç önümüzdeki maç ve hala gitmemiz gereken uzun bir yol var. UEFA turnuvalarındaki tecrübem bana şunu söylüyor ki bu tarz eleme maçlarında her şey mümkündür. Evet, 3-0 çok iyi bir skor olarak gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor" dedi.

"Marouane, çok sık konuştuğum oyuncularımdan bir tanesi"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü, antrenörlük kariyerinde çalıştığı Belçikalı futbolculardan biri olan Marouane Fellaini ile yarınki maça dair görüşme imkanı bulup bulmadığı yönündeki soruya şu şekilde cevap verdi:

"Kendisi ile çok sık konuşuyorum ama Belçika takımları ile ilgili değil. Çünkü kendisi sadık birisi. Her şeyden önce bana karşı da çok sadık. Dolayısıyla ondan herhangi bir taktik ipucu alma konusunda kendisiyle konuşma gerçekleştirmeyeceğim. Marouane, çok sık konuştuğum oyuncularımdan bir tanesi. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Anderlecht'e karşı oynadığımız ilk maçta da Jan'ın formasını almıştım ki ben, her maçta, her futbolcunun formasını almam. Eğer ben o formayı evime götürüyorsam benim için gerçekten bir şey ifade ediyordur. Kendisiyle çok garip diyebileceğimiz bir periyodda -Covid dönemi- Tottenham'da çalışmıştık. Şimdi kendisiyle en azından kendimi ayrıcalıklı hissedecek süre, çalışma fırsatı buldum. Onun gibi üst seviye bir insanla çalıştığım için mutluyum. Kendisiyle çok güzel anılarım var. Aynı zamanda Marouane'ı kardeşiyle karıştırıp karıştırmama notasında şunu söyleyebilirim; O'nun kardeşi de çok komik birisi, ailenin tamamı çok komik ama Marouane çok özel birisi. Birlikte Avrupa Ligi'ni kazandık. O, özel birisi. Umarım şimdi mutludur, Çin'den döndükten sonra çok zengin biri olduğu için."

Szymanski: "Biz yarın tıpkı ilk maçta olduğu gibi iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz"

Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski ise, "Bizler açısından çok önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamamız gerekiyor. İlk oynadığımız maçta gerçek anlamda iyi bir performans ortaya koyduk ve yarın da aynısını sergilemek niyetindeyiz. Tabii ki de rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz. Ama söylemiş olduğum gibi biz yarın tıpkı ilk maçta olduğu gibi iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hocam benden neyi isterse onu yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum"

Jose Mourinho'nun kendisi hakkında kullandığı ifadelerin hatırlatılması üzerine Szymanski, "Daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Açıkçası böyle bir hocanın, böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle güzel şeyler söylemesi elbette sizi iyi ve mutlu hissettirir. Ben kişisel olarak her zaman işimi yapmaya çalışan bir futbolcuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum ve takım arkadaşlarıma sürekli yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam benden neyi isterse onu yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum"

Alanyaspor karşısında Fenerbahçe'nin 4000. golünü kaydederek tarihi bir an yaşayan ve yaşatan Szymanski, hislerini şu şekilde anlattı:

"Bundan dolayı minnet doluyum. Ben her zaman işimi yapmaya çalışan bir futbolcuyum. Bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Maçtan önce tabii ki de 4000. golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atabileceğimize dair hislerim vardı ve bu da gerçekleşmiş oldu. Bundan dolayı da çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu anlamda geçmiş olmak benim için gurur verici. Mutlu oldum. Taraftarlarımıza da göstermiş oldukları sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sahada olduğum süre boyunca elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho: İşimizi iyi yapmalıyız - Son Dakika

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