Mourinho kadroda revizyona gidiyor! Takımın yarısını birden gönderecek - Son Dakika
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Spor

Mourinho kadroda revizyona gidiyor! Takımın yarısını birden gönderecek

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Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 9 futbolcu, yaz transfer döneminde takımdan gönderilecek.

10.03.2025 11:06
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Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de gelecek sezon büyük revizyon yaşanacak.

9 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Sarı-lacivertli yönetim, mutlu sona ulaşılsa da ulaşılmasa da 2025-26'ya da teknik direktör Jose Mourinho'yla devam edecek. Kurmayların, Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda kadrosunda yine büyük bir değişim yapacağı ileri sürüldü.

Bu isimler arasında Osayi-Samuel, Dusan Tadic, Serdar Aziz ve Edin Dzeko gibi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan oyuncular da bulunuyor. Ayrıca, kiralık olarak kadroda bulunan Allan Saint-Maximin'in bonservisi alınmayacak. Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve İsmail Yüksek de satılacak olan oyuncular arasında.

Mourinho kadroda revizyona gidiyor! Takımın yarısını birden gönderecek

Jose Mourinho, Fenerbahçe, José Mota, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho kadroda revizyona gidiyor! Takımın yarısını birden gönderecek - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yaman Auto:
    kendinide gönder :) 15 16 Yanıtla
  • 67saim67:
    Morinyo işini bilir. 13 6 Yanıtla
  • rs202020:
    Gönderilecekleri yer SORVİVOR' mış..Orada bireysel dokunulmazlık oynayacaklar ve konseyde adı yazılanlar Takımdan kovulup TELEVOLE programı cekeceklermiş.. ACUN işini bilir...Helal olsun.. 8 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZORTINYO SEN SEZON SONU OLACAK MISIN ONCE ONA BAK 5 6 Yanıtla
  • 145353:
    Yalan haber 4 4 Yanıtla
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