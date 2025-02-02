Mourinho: Kontrolü sağlamalıyız

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçının son bölümünde kötü oynadıklarına dikkat çekerek, "Sanıyorum orada sakin kalan tek bendim. Bir kişi fazlaydık üst üste direkler oldu. Üst üste pozisyonlar ürettik. Her riski aldık. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Rize'nin yaşadığı hayal kırıklığını da anlayabiliyorum" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son maçlarda kalesinde gol yiyerek geri dönüş yakalamaları ile ilgili soruya yanıt vererek başlayan Mourinho, "Bunun sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce gol yiyoruz daha sonra gol atarak maçı kazanıyoruz. Böylece daha fazla duygu yaşanıyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz" dedi.

"Hak ettiğimizi de düşünüyorum"

Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi iki takımın Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç ve dinlenme süreleriyle ilgili soruyla ilgili Mourinho şöyle konuştu:

"Bir sonraki turda 2. ayak oynandığı zaman onlar evlerinde oynayacaklar. Bizler deplasmanda oynayacağız. Bizim maçımız İstanbul saatiyle 23.00'te başlayacak. Bugün ilk 11'de 6 değişiklik yaptık. Bu riskti ama benim yapabileceğim riskti. Bir önceki Avrupa maçı duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Bizi yorgunluğun etkilediğini düşünmüyorum. 3-2 yaptığımız zaman 11'e 9 oynarken göstermemiz gereken karakterin bu olduğunu düşünmüyorum. Stadyumun istediği gibi oynadık. Son 10 dakika uzatmalar oynanırken topu tutmalısınız ve rakip topa dokunamamalı bile. Bazı oyuncular taraftarların istediğini yaptı. Orada önemli olan kontrolü sağlamaktı. Üst düzey takımlar duygularını kontrol edebilmeliler. Maçın en kötü periyodu maçın son bölümüydü. Sanıyorum orada sakin kalan tek bendim. Bir kişi fazlaydık üst üste direkler oldu. Üst üste pozisyonlar ürettik. Her riski aldık. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Rize'nin yaşadığı hayal kırıklığını da anlayabiliyorum. Bu kadar çok kramp daha önce görmemiştim. Maçı o yöne çektiler. Kırmızı kart, ikinci verilen sarı kart çok netti. Verilen penaltı çok netti. Ghezzal, burada tekrarlayamayacağım bir şey söyledi. Çok iyi bir takım, çok iyi çalışmışlar. Onların yaşadığı hayal kırıklığı mağlubiyet, arkasında bir şey yok."

"Duygularımızı kontrol etmemiz gerekiyor"

Karadeniz ekibine karşı 2-0 geriye düşmelerinin ardından endişe duyup duymadığıyla ilgili bir soru üzerine Portekizli teknik adam, "Endişelenecek vaktim yok. Biz hocalar neye benzediğini biliriz. Tünele girmiş gibi oluruz. Sadece maçı okumamız gerekiyor. Sadece nedenini düşündüm. Devre bitmeden gol atarsak başka bir şey vardı. 2-0'da kafamda başka bir şey vardı. 2-1 olunca kafamda başka bir şey oluştu. Hayal kırıklığına uğrama sebebim 3-2'den sonraki oyundu. 2 kişi fazla oynayınca yarım saat topu kaybetmemeniz gerekir. Son 10 dakikada 5 top kaybı yaptık. Fred'i stoper oynattım. Orada topu tutabilmesi için. Bizler taraftar değiliz. Duygularımızı kontrol etmemiz gerekiyor. 2-0 geriye düştüğümüz durumdaki gibi sakin olmamız gerekiyor. Şimdi bizim için cennet ama maç sırasında öyle bir şey yok" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL