Mourinho\'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe\'de takımın yarısı gidici

ferhat eser:

umut nayiri cenkin yerine düşünebiliriz Beşiktaş taraftarı tepki göstermezse umut yeniden dönsün ilk hedefimiz Juventuslu milik immobileyle muhteşem bir ikili olurlar sonra umutu alalım cenk nasıl olsa gitti semihten sonra 4 cü forvetimiz olur