Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici - Son Dakika
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Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avusturya kampının ardından takımdan gönderilmesini istediği oyuncuları belirledi. Mourinho'nun gönderilmesini istediği oyuncular arasında Umut Nayir, Zajc, Luan Peres, Crespo, Kent, Joao Pedro, Emre Mor, Rade Krunic ve Serdar Aziz bulunuyor. Bu oyuncuların birçoğu için kulüplerle transfer görüşmelerine başlandı.

15.07.2024 14:52
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avusturya kampının ardından takımdan gönderilmesini istediği oyuncuları belirledi.

9 İSİM YOLCU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre,Mourinho'nun gönderilmesini istediği oyuncular arasında Umut Nayir, Zajc, Luan Peres, Crespo, Kent, Joao Pedro, Emre Mor, Rade Krunic ve Serdar Aziz bulunuyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu oyuncuların birçoğu için kulüplerle transfer görüşmelerine başlandı. Mourinho ve ekibi yeni sezon için istedikleri oyuncuların takımda kalmasını istiyor.

Mourinho\'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe\'de takımın yarısı gidici
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Necmi Güner: Bu fener yine ikinci olur 18 12 Yanıtla
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  • Nazım Öztürk: Hayırdır beyler neye göre konuşuyorsunuz bırakında yedinci olsun ama kimin kazanacagını masa berirlemesin fb tarafdarıyım bjk adamlar harika işler ts harika işler yapıyor başlamadan sonbelli sizlerce neye dayadınız sırtınızı ft babanızmı kararı verdi 6 7 Yanıtla
  • ferhat eser: umut nayiri cenkin yerine düşünebiliriz Beşiktaş taraftarı tepki göstermezse umut yeniden dönsün ilk hedefimiz Juventuslu milik immobileyle muhteşem bir ikili olurlar sonra umutu alalım cenk nasıl olsa gitti semihten sonra 4 cü forvetimiz olur 6 2 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: emre mor niye gidiyor anlamış değilim şu çocuk bir tutturamadı 7 0 Yanıtla
    Deutschland: Mert Hakana sözleşme imzalatan zihniyet emre moru tutmaz nefret ettim Ali Koç sayesinde takimdan 7 1
  • Deutschland: mert hakana sözleşme imzalayan ne teknik direktör dur nede yönetici nefret ettirdiniz takımdan bizi tşkler Ali Koç 4 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Serdar Aziz iyiydi maçlarda 1 3 Yanıtla
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