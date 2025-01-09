Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı VAR hakemi kararını değerlendirdi.
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Bazı değişiklikler yapacağız. Kupa maçlarının Bartuğ, Yusuf gibi çok sevip fırsat veremediğimiz oyuncular için bir fırsat olacağını biliyorum. Cenk Tosun da aynı şekilde. Kupaya saygı duymamız gerekiyor. Kupanın değişik bir formatı var. Bugünden başlayarak puanlar almamız gerekiyor" dedi.
TFF'nin yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili de konuşan Jose Mourinho, "Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. İnsanların beni yanlış anlamasını istemem, Türkiye harika bir ülke. İnsanlar futbola çılgıncasına aşıklar, ben de burayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Ancak herkesin gözü önündeki şeyleri konuşmaktan da geri durmayacağım. Yabancı hakemler bu duruma fayda sağlayacak mı bilmiyorum" açıklamasında bulundu.
Mourinho ayrıca, "Kaybettiğim zamanda da hep adil yarış olmasını dilerim. Adil yarış olmayınca bu durum benim canımı acıtıyor. Uzun vadede futbola tutkusu olan insanların da canını acıttığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkedeki insanlar futbola aşık" diye konuştu.
Öte yandan karşılaşmanın ardından da TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı hakkında görüş bildiren Portekizli teknik adam,"TFF'nin yabancı VAR kararıyl ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Eskisinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim görelim" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba açıklama: Konuşmaktan geri durmayacağım - Son Dakika
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