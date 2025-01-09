Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba açıklama: Konuşmaktan geri durmayacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba açıklama: Konuşmaktan geri durmayacağım

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. TFF'nin yabancı VAR hakemi kararını değerlendiren Mourinho, ''Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. Türkiye harika bir ülke. İnsanlar futbola çılgıncasına aşıklar, ben de burayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Ancak herkesin gözü önündeki şeyleri konuşmaktan da geri durmayacağım'' dedi.

09.01.2025 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı VAR hakemi kararını değerlendirdi.

"KUPAYA SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Bazı değişiklikler yapacağız. Kupa maçlarının Bartuğ, Yusuf gibi çok sevip fırsat veremediğimiz oyuncular için bir fırsat olacağını biliyorum. Cenk Tosun da aynı şekilde. Kupaya saygı duymamız gerekiyor. Kupanın değişik bir formatı var. Bugünden başlayarak puanlar almamız gerekiyor" dedi.

"HERKESİN GÖRDÜĞÜ ŞEYLERİ KONUŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

TFF'nin yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili de konuşan Jose Mourinho, "Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. İnsanların beni yanlış anlamasını istemem, Türkiye harika bir ülke. İnsanlar futbola çılgıncasına aşıklar, ben de burayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Ancak herkesin gözü önündeki şeyleri konuşmaktan da geri durmayacağım. Yabancı hakemler bu duruma fayda sağlayacak mı bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

"KAYBETTİĞİM ZAMANDA DA ADİL YARIŞ İSTERİM"

Mourinho ayrıca, "Kaybettiğim zamanda da hep adil yarış olmasını dilerim. Adil yarış olmayınca bu durum benim canımı acıtıyor. Uzun vadede futbola tutkusu olan insanların da canını acıttığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkedeki insanlar futbola aşık" diye konuştu.

"BEKLEYİP GÖRELİM"

Öte yandan karşılaşmanın ardından da TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı hakkında görüş bildiren Portekizli teknik adam,"TFF'nin yabancı VAR kararıyl ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Eskisinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim görelim" açıklamasını yaptı.

Mourinho\'dan TFF\'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba açıklama: Konuşmaktan geri durmayacağım

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba açıklama: Konuşmaktan geri durmayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Apple User:
    Valla yazıklar olsun TFF’ ye şu adamın ligi kötülediği kadar hiç bir teknik direktör ligi kötülemedi. TFF’ de resmen bu adamın dediklerini yapar oldu. Adam hala da alttan alta tehdit ediyor. 131 6 Yanıtla
  • Apple User:
    sen kimsin lan sibob buraya iyi hale getirecekmiş … 115 10 Yanıtla
  • Apple User:
    hala şu adamı savunanlar var yazık ülkenin paralarına 83 6 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut:
    az daha ağla canım 58 11 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu adamin lig uzerinden dolayli yoldan Turkiye' yi ve bizleri asagilamasina artik Fb lilerin tepki gostermesi gerekli.. ( aslinda cakal hep ayni seyleri yapiyor her calsitirdigi yerde ,, boylece kendi sorumlulugu vs konusulmuyor saniyor ) 58 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Çok konuşan ,bağıran haklı olsaydı "*şek" ormanın kralı olurdu . 42 8 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    çok sevip saydığımız karizmatik adamın düştüğü hallere bak yaaa, cidden üzülüyorum, hayallerimizdeki gibi kalsaydın keşke Türkiye'ye gelmeseydin de... 35 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BOŞ TENEKE VURDUKÇA SES ÇIKARTIR 30 7 Yanıtla
  • Yildiray:
    Hedef saptıracak mecbur yönetimle beraber 29 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KAÇACAK YER ARIYOR, TAZMİNAT PEŞİNDE 24 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba açıklama: Konuşmaktan geri durmayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.