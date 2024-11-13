Mourinho ve Fenerbahçe, TED Çocuklarıyla Buluştu - Son Dakika
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Spor

Mourinho ve Fenerbahçe, TED Çocuklarıyla Buluştu

Mourinho ve Fenerbahçe, TED Çocuklarıyla Buluştu

Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho ile TED bursiyeri çocuklarla bir araya geldi.

13.11.2024 20:49
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcular, bugün Türk Eğitim Derneği'nin çocuklarıyla buluştu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelen TED bursiyeri çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar. Antrenman öncesi çocuklarla buluşan ve sohbet eden Portekizli teknik adam ve tüm futbolcular, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Ayrıca Fenerbahçe'nin burs verdiği ve bugün tesislere gelemeyen Hataylı çocukların çizdikleri resimler ve yazdıkları duygusal mektuplar da teknik direktör Jose Mourinho'ya armağan edildi. Mourinho çocuklara teşekkür ederken, onların yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Hataylı çocuklar tarafından hazırlanan resimleri ve mektupları saklayacağını söyledi.

Yönetim kurulu üyesi Eren Dişli de Fenerbahçe'nin bugünü çocuklara yaşatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, Türk Eğitim Derneği'nin çocuklarına Fenerbahçe atkıları takdim etti.

BURS KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Fenerbahçe'nin iki sezondur hayata geçirdiği geleneksel eğitim bursunu, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun öncülüğünde, "Çocuklar için Hayallerimiz BİR" diyerek hayata geçirmişti. Bu adım kapsamında ilk adımı Portekizli teknik adamın yazdığı mektubu ile atılan kampanyaya sarı-lacivertli futbolcular da destek olmuş; ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği ile 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen çocuklarımız için burs kampanyası başlatılmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mourinho ve Fenerbahçe, TED Çocuklarıyla Buluştu - Son Dakika

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