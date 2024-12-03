Mourinho: Yedek Kulübesi Harikti - Son Dakika
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Mourinho: Yedek Kulübesi Harikti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, oyuncularına güvendiğini belirtti ve Beşiktaş'ı övdü.

03.12.2024 00:01
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- Jose Mourinho: "Bugün yedek kulübesi harikaydı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"Giovanni van Bronckhorst'a yapılan şeyi bana yapmayın"

" Beşiktaş, en iyi kontratak oynayan takım"

"Oğuz Aydın bizim için çok değerli bir oyuncu"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları ve ligde oynadıkları maç takvimine değinerek, "Elinizdeki oyuncuları kullanmanız gerekiyor. Takımdaki oyunculara güvenmeniz gerekiyor. Bugün yaptığımız gibi. Bugün yedek kulübesi harikaydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galatasaray yönetiminin açıklamaları üzerine Mourinho, "Galatasaray tarafının konuşuyor olmasını çok saçma buluyorum. Haftalar geçtikçe neler olduğunu biliyoruz. Dün oynadıkları maçta neler olduğunu biliyoruz. Ekstrem baskı oluşturma kültürüne alışıklar. Ben bugün hakemin maça etki ettiğini düşünmüyorum. Yaptığı hatada maç 3-1'di. VAR hakemi yardım etmek için var. Bugün oynadığımız oyunla kazanmamız gerekiyor. İlk 15 dakikaya güçlü bir başlangıç yaptık. Sonraki 30 dakikada iyi değildik, rakibimiz oyunun içindeydi. 2 tane genç teknik direktör var; Arda Turan ve Selçuk İnan. İyi bir futbol oynuyorlar ve büyük takımlardan korkmuyorlar. Bu iki teknik direktörü de tebrik ediyorum. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için ileride Galatasaray'ı çalıştıracaklardır" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, en iyi kontratak oynayan takım"

Beşiktaş'ın Göztepe maçını tribünden izleyen Mourinho, siyah-beyazlı takımın oynadığı oyunu beğendiğini dile getirerek, "Yarından sonra o maçı düşünmeye başlayacağım. 1 hafta önce onların stadyumuna izlemeye gittim. Sadece takımı izlemek için gitmedim. Atmosferi görmek için gittim. Oynadıkları tarzı beğeniyorum. Bence Türkiye'de en iyi kontratak oynayan takım. Bence zor bir maç olacak ama onlar için de zor maç olacak" diye konuştu.

"Bugün yedek kulübesi harikaydı"

Süper Lig'de daha geniş kadroya sahip olduğunu ve oyuncuları kullanmaları gerektiğine vurgu yapan Mourinho, "Sıkışık takvim Avrupa'da oynayan her takım için geçerli. Daha önce arka arkaya Avrupa'da ve ligde deplasman oynama durumu olmuştu. Bu sefer içeride lig maçı oynadık. Bunun bize dinlenmek için fırsat verdiğini düşünüyorum. Elinizdeki oyuncuları kullanmanız gerekiyor. Takımdaki oyunculara güvenmeniz gerekiyor. Bugün yaptığımız gibi. Bugün yedek kulübesi harikaydı. Bir sürü opsiyonum vardı. Cenk Tosun bugün süre alamadığı için şanssızdı. Becao ise gol atıp oyunda kaldığı için şanslıydı. Böyle bir kulübeniz olduğu zaman teknik direktör olarak mutlu oluyorsunuz. Yoğun maç takviminden korkmuyor oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Giovanni van Bronckhorst'a yapılan şeyi bana yapmayın"

Kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Hala beni öldürüyorsunuz. Birazcık hakkımı teslim edip, zaman verin. Giovanni van Bronckhorst'a yapılan şeyi bana yapmayın. Bir hoca 2-3-4 ayda mucize oluşturamaz. Van Bronckhorst iyi iş çıkarıyordu. Son dönemdeki sonuçlar değil. İstikrar gerekiyor. O yüzden biraz süre verin. Bırakın huzurlu bir şekilde çalışayım. Ben huzur olmasa da keyif alırım" şeklinde konuştu.

Gaziantep FK'nın tek golünü atan David Okereke'yi tebrik eteden Mourinho, başında olduğu takımlara karşı 3. kez gol attığını belirterek, "Venezia, Cremonese ve Gaziantep, 3 farklı takımla benim takımıma gol atan oyuncu oldu" dedi.

"Belki ben de aynı şeyi yapardım"

Maç içerisinde oyunun durmasıyla ilgili gelen soruya Portekizli teknik adam, "Belki ben onların pozisyonunda olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Günün sonunda sonuç almak istiyorsunuz. Zayıf olan tarafta olunca yapabiliyorsunuz. Bu takımlar oynayabildikleri zaman oynuyorlar. Bugün oynadığımız takım oynamak isteyen bir takım. İlk yarıda oyun çok fazla durmuştu. Hakem ilk yarı sadece 4 dakika uzatma verdi. Hakemler gereken süreyi verirse sorun olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

"Oğuz Aydın bizim için çok değerli bir oyuncu"

Oğuz Aydın'ın performansıyla ilgili ise Mourinho, "Biz her gün sıkı çalışıyoruz. Bu teknik direktör olarak benim kültürümün bir parçası. Zenit maçı benim için önemliydi. Oyuncuların bana rekabet için hazır olduğu mesajını verdi. Vincenzo Montella'ya saygı duyarak söylüyorum bunu. Kendisi bu durumdan mutlu olmalı. Onu transfer ederken son anda kaybeden takımın şanssız olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun bir ayağı başka bir kulüpteydi. Onu son anda aldık. 4-5 ay sonra çok iyi bir seviyeye geldi. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Onun için çok mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho: Yedek Kulübesi Harikti - Son Dakika

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