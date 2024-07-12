Moussa Djenepo, Antalyaspor'da - Son Dakika
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Moussa Djenepo, Antalyaspor'da

Antalyaspor, Belçika ekibi Standard Liege'den Malili kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladığını açıkladı. Antalyaspor, yaz transfer döneminin üçüncü transferini gerçekleştirdi.

12.07.2024 17:22
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- Moussa Djenepo, Antalyaspor'da

ANTALYA - Antalyaspor, Belçika ekibi Standard Liege'den Malili kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Antalyaspor, yaz transfer döneminin üçüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, bonservisi Belçika'nın Standard Liege takımında bulunan Moussa Djenepo ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan imza törenine Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil katıldı.

Sinan Boztepe: "Hücum gücümüzü arttıracak"

Başkan Sinan Boztepe, bu senenin üçüncü imzasını Djenepo'ya attırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Daha önce kalemizi Kenan Piric'e emanet ettik, orta sahamızı da Soner Dikmen ile güçlendirdik. Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık. Bu imzanın hem camiamıza hem de futbolcumuza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Deniz Ali Yeşil: "Transferlerimiz devam edecek"

Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise Antalyaspor'a yakışan futbolcularla kadrolarını güçlendirdiklerine dikkat çekti. Yeşil, "Antalya dünyanın en güzel şehri ve Türkiye'nin pırlantası. Böyle bir şehre ve bu şehrin en büyük markası Antalyaspor'a yakışan futbolcularla takımımızı güçlendiriyoruz. Kiralık olarak anlaşmamıza rağmen uzun yıllar aramızda olmasını diliyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki sezon seyir zevki yüksek bir takımla taraftarımızın karşısında olacağız. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transferlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Moussa Djenepo: "Bu muhteşem kulübün bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum"

Antalyaspor'da 12 numaralı formayı giyecek olan Moussa Djenepo da Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Başarılı futbolcu, "Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri her şey mükemmeldi. Bu muhteşem kulübün bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah bu sene elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benim buraya gelmeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

Sözlerini Türkçe olarak 'Seversin' diye noktalayan Djenepo, imza törenin ardından objektiflere 'Akrep' işareti yaparak poz verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Moussa Djenepo, Antalyaspor'da - Son Dakika

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