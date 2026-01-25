MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu\'dan transfer tepkisi
25.01.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, 1-1 sona eren Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertlilerin golcü eksikliğine dikkat çekti. Erhan Afyoncu, yönetimin transferde geç kaldığını belirterek, ''İyi bir santrfor olmadan şampiyon olunamıyor. Göztepe gibi bir takım karşısında bulduğun pozisyonu mutlaka değerlendirmen lazım. Şampiyon olmak istiyorsanız başka yolu yok. Yönetim geç kaldı.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

ERHAN AFYONCU'DAN TRANSFER TEPKİSİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, beraberlikle sonuçlanan Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

''YÖNETİM GEÇ KALDI''

Sarı-lacivertlilerin transferde geç kaldığını vurgulayan Afyoncu, golcü eksikliğine dikkat çekerek, ''Futbol basit oyundur.İyi bir santrafor olmadan şampiyon olunamıyor. Göztepe gibi bir takım karşısında bulduğun pozisyonumutlaka değerlendirmen lazım. Bu da iyi bir golcü ile olur. Son 15 yılda devre arasında iyi bir golcü alınabilse en az 3 şampiyonluk gelirdi. Devre arasında bu tür oyuncu almak zor. Ama şampiyon olmak istiyorsanız başka yolu yok. Yönetim geç kaldı.'' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR YORUMUNU DESTEKLEDİ

Erhan Afyoncu'nun yaptığı bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda binlerce beğeni aldı.

Erhan Afyoncu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Çok doğru bir tesbit 13 1 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    doğru diyorsun sadece golcü de yetmez sol bek sol stoper 2 forvet 2 1 Yanıtla
    Erkan demir Erkan demir:
    abi takımı komple degiştirelim. 2 1
  • avedo65 avedo65:
    football bu iliaki fenerin kazanması diye bir kural mı vat General Novrmber bile yeniliyor 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 23:53:49. #7.11#
SON DAKİKA: MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.