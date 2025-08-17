Muaythai Süper Lig Finali İstanbul\'da Gerçekleşti

Muaythai Süper Lig Finali, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.

Yeşilay ile Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolüyle düzenlenen Muaythai Süper Lig Finali, "Bağımsız Gelecek Sağlıklı Nesiller" ve "Yüzleşmeden İyileşme Olmaz" sloganlarıyla Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Vekili Doruk Malhan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı, Uluslararası Muaythai Federasyonu Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Müsabakalarda 14 sporcu, ringe çıkarak şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. 8'i kadın ve 6'sı erkek sporcunun toplam 7 final karşılaşmasında yarıştığı müsabakalarda erkeklerde Cihan Doğu, Utku Mete Yağcı ve Sercan Koç, kadınlarda ise Ece Kayış, Hatice Öksüz, Elif Keskin ve Selver Aktürk şampiyon oldu.

Şampiyon sporculara kemerlerini Hasan Siret Albayrak takdim ederken, ikinci olan sporculara ise kupa verildi.

Her raunt sonrasında Yeşilay Heyeti tarafından plaket takdimi yapıldı.

Şampiyon olarak Türkiye Muaythai Milli Takımı'na girmeye hak kazanan sporcular, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Hasan Yıldız: "Yeşilay ile bağımız çok güçlü"

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı, Uluslararası Muaythai Federasyonu Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, Muaythai Süper Lig Finali'ni Yeşilay'ın ev sahipliğinde düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Yıldız, organizasyonu Yeşilay ile yaptıkları bir protokol kapsamında gerçekleştirdiklerini aktararak, "Yeşilay ile faaliyetimiz sadece bir proje değildi. Bizim 81 ilde temsilciliklerimiz, Yeşilay'ın ildeki teşkilatlarıyla, spor kulüpleriyle bir araya gelip ortak muaytahi faaliyetleri yapıyor. Bu nedenle Yeşilay ile bağımız çok güçlü. Burada bu organizasyonu gerçekleştirmek bizim için mutluluk verici. İstanbul'da olmaktan çok mutluyuz. Bugün burada Muaythai Süper Ligi'nin 5. ayağı 1. grup finalini gerçekleştiriyoruz. En son Adana'da yapılacak. Faaliyet yaptığımız her ilde de Yeşilay ve ekibini davet ediyoruz. Orada bir stant kurup Yeşilay ile ilgili tanıtımlar, bağımlılığa karşı broşürler dağıtıyorlar. Sürekli aktif çalışıyoruz. İnşallah bu organizasyon da son olmayacak." diye konuştu.

Muaythai sporunun tarihiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Muaythai sporu binlerce yıllık tarihi bir hikayeye sahip. Yani hiç değişmeden binlerce yıl yapılan bir savaş sanatı. Son yüzyılda modern bir spor sanatı haline gelmiş. Bugün ise yarışma sporu haline geldi. Bu, muaythai yapan her kişinin ringe çıkıp maç yapacağı anlamına gelmez. Herkes bisiklet sürer ama herkes bisiklet yarışına katılmaz. Muaythai böyle bir spor, herkes yapabilir. 7'den 70'e herkesin yapabileceği hem çok zengin tekniklere sahip hem de basit tekniklere sahip bir spor. Ancak yarışması zor. Yarışabilmek için ehliyet alır gibi bu işi iyi bilmesi gerek. Milyonlara varan bir kitleyiz ama Türkiye şampiyonalarımızda yılda yaklaşık 30-35 bin sporcu lisans yeniliyor. Birçok ilde bölge şampiyonalarında Yeşilay ile beraber şampiyonalarımızı düzenliyoruz. Bu son olmayacak. Hatta ileride uluslararası düzeyde bir organizasyon bile yapmayı düşünüyoruz."

Hasan Yıldız, federasyon olarak hedeflerini ise şu sözlerle anlattı:

"Türkiye şampiyonalarında ilk 4'e girmiş sporcular, lig sonunda Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Bu, teknik hedef. Sosyal hedefimiz ise Yeşilay ile beraber bu organizasyonu yapıp daha çok insanın ilgisini, dikkatini Yeşilay'a çekerek kötü alışkanlıklardan kurtarmak, gençliğe hareket kazandırmak. Bağımlılıklara karşı duyarlılık kazandırmak için yaptığımız bir proje."

Hasan Siret Albayrak: "Eşsiz bir organizasyon"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak ise Türkiye'nin 77 şehrinde, birçok farklı branşta çok sayıda sporcuyla spor faaliyetlerine aktif olarak katıldıklarını söyledi.

Hasan Siret Albayrak, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını vurgulayarak, "Spor, bağımlılıklarda en etkili, önleyici unsurlardan biri haline gelmiştir. Biz de sporun bu güçlü etkisine inanarak Yeşilay Spor Kulübü olarak Türkiye çapında 77 ilde, 105 spor kulübümüz, 41 farklı branşta bin 850 lisanslı sporcumuzla spor faaliyetlerine aktif olarak iştirak etmekteyiz. Farklı branşlarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Muaythai de bu branşlardan birisi. Yeşilay Spor Kulübü olarak aktif sporcularımız bu ve benzeri aktivitelerle bundan sonra gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muaythai branşına gençlerin çok büyük ilgisinin olduğunu dile getiren Albayrak, "Son dönemde muaythai branşında gelen başarılardan da bunu görüyoruz. Son iki yıllık süreçte Türkiye'miz hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında ya birinci ya da ikinci sırada. Gençlerimizin ilgisi de buradan geliyor. Özellikle kadınların çok büyük ilgisi var." şeklinde konuştu.

Organizasyona gelecekte yeniden ev sahipliği yapmaktan mutlu olacaklarını vurgulayan Albayrak, "Farklı branşlarda federasyon başkanlarımızdan talepler var. Talepleri değerlendirmek istiyoruz. Bu aktivitenin benzeri yok. Boğaz kenarında, bu şekilde ringi kurup gençlerimizi bu şekilde bir araya getirdiğimiz bir organizasyon görmedim. Eşsiz bir organizasyon oluyor. Bunun devamı gelecek." diyerek sözlerini tamamladı.