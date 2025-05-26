Mudanya Belediyesi\'nden \'Birleştirici Spor\' Açıklaması

Mudanya Belediyesi'nin Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan yarı final maçını Mütareke Meydanı'nda dev ekrandan yayınlanması, Bursaspor taraftarı tarafından eleştirildi. Gelen tepkiler üzerine Mudanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Biz sporu ayrıştıran değil, birleştiren bir güç olarak görüyoruz. Hiçbir kulüp, hiçbir renk Mudanya'da düşman değildir. Farklı renklere tahammülümüz, insanlığa ve demokrasiye olan inancımızın göstergesidir" denildi.

Mudanya Belediyesi, EuroLeague Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan basketbol maçını, ilçenin simgelerinden biri olan Mütareke Meydanı'nda kurduğu dev ekrandan yayınladı. Bu karar, özellikle Bursaspor taraftarları arasında büyük tepkiye yol açtı. Meydanda toplanan Bursaspor taraftarları, 'İstifa, istifa Deniz Dalgıç istifa' diye slogan attı. Bursaspor Teksas Taraftar Grubu, maç sonrası Mudanya Belediyesini sert bir dille eleştirip istifaya çağırdı.

Fenerbahçe maçının dev ekranda yayınlanması sonrası gelen tepkilere Mudanya Belediyesi, birlik ve sporun ruhuna vurgu yaparak kamuoyu açıklamasında bulundu. Mudanya Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe - Panathinaikos EuroLeague Final Four karşılaşmasının Mütareke Meydanı'nda dev ekranda yayınlanmasına ilişkin aldığımız kararın ardından kamuoyunda oluşan bazı tepkileri üzülerek takip ettik. Bu karar, ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir Türk takımının mücadelesini, ortak bir heyecanla izlemek ve birlik ruhuna katkı sunmak amacıyla alınmıştır. Ancak ne yazık ki bu karar, bazı çevreler tarafından ayrıştırıcı ve tehdit içeren tepkilerle karşılanmıştır. Belediye Başkanımız ve eski milli basketbolcumuz Deniz Dalgıç'ın inancı ve kararlılığıyla bu yayını iptal etmedik. Çünkü biz sporu ayrıştıran değil, birleştiren bir güç olarak görüyoruz. Hiçbir kulüp, hiçbir renk Mudanya'da düşman değildir. Farklı renklere tahammülümüz, insanlığa ve demokrasiye olan inancımızın göstergesidir. Yayını gerçekleştirdiğimiz meydanda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, güvenlik önlemleri ile vatandaşlarımızın huzuru sağlanmıştır. Ancak bazı sporseverlerin bu gerginlik ortamı nedeniyle etkinliğe katılamamış olması bizleri derinden üzmüştür. Bursaspor bu kentin önemli bir değeridir ve desteklenmeye devam edecektir. Ancak hiçbir taraftar grubu tehditle toplumsal alanları provoke edemez. Mudanya Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edecek, sporun barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunu savunmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - BURSA