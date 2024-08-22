Muğla Boks Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Muğla Boks Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Muğla Boks Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu

Muğla Boks Spor Kulübü'nün sporcuları Şeyma Düztaş ile kardeşi Yaren Düztaş, Bursa'da gerçekleştirilen U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda kilolarında şampiyon oldu. Muğla Boks Spor Kulübü Başkanı Efkan Zeytinoğlu, sporcuların başarılarından gurur duyduklarını belirtti.

22.08.2024 15:50
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Muğla Boks Spor Kulübü'nün sporcuları Şeyma Düztaş ile kardeşi Yaren Düztaş, Bursa'da gerçekleştirilen U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda kilolarında şampiyon oldu. Bursa'da U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 13-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Muğla Boks Spor Kulübü adına yarışmaya katılan 22 yaşındaki Şeyma Düztaş 81 kiloda, 19 yaşındaki kardeşi Yaren Düztaş da 70 kiloda Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Muğla Boks Spor Kulübü Başkanı Efkan Zeytinoğlu, "Kulübümüzü gençlerin daha iyi imkanlarda spor yapmaları için kurduk. Ülkemize başarılı boksörler kazandırmak istiyoruz. Sporcularımızın aldığı dereceler hepimizi gururlandırdı" dedi.

Karadağ'ın Budva kentinde 10-20 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen, 38 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı boks şampiyonasında Şeyma Düztaş, 81 kiloda Avrupa 3'üncüsü olup bronz madalya kazanmış, 71 kiloda yarışan Yaren Düztaş da son maçında Arnavut rakibine yenilip Avrupa 5'incisi olmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Muğla Boks Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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