Muğla\'da Çocuklar Bocce Sporuyla Tanıştı

Spor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Kaymakamlığı, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde çocuklar bocce sporuyla tanıştı.

İlk başlangıçta sayıları 50 olan ortaokul ve lise öğrencileri bugün 114 öğrenciyle çocukların ve gençlerin ilgi odağı olan bir spor dalı haline geldi. Çocuklar boş zamanları dışında bocce oynuyor aynı zamanda ilde gerçekleşecek olan turnuvalara hazırlanıyor. Thera Antik Kenti'nde turnuva için çalışmalar başlatıldı.

Ula'da Bocce Anterenörü Yasemin Miski koordinesinde çalışmalarına devam eden çocuklar farklı mahallelerden de taşımalı olarak gelerek antremanlarını devam ediyor. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük; "Gruplar halinde de oynanıyor, tek de oynanıyor. Çocukların becerilerini geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için yaptığımız bir spor branşımız. İlk başta bu sporun tanıtımını yapıyoruz. Nasıl oynandığı ve nasıl başladığını anlatıyoruz. Topların tanıtımını yapıyoruz. Hedefleri belirliyoruz. Daha sonra oyuna başlıyoruz. Uygulamalı olarak gösterdiğimizde çocukların kavraması daha rahat oluyor. Süreçte 114 üzerinde çocuk ve gençlerle bu sporu devam ettiriyoruz. Öğrenciler, tekler ve çiftler kategorilerinde maçlar yaparak öğrendiklerini gösterme imkanı buluyor. Çocuklar, yeni bir spor dalı ile tanışmanın heyecanını yaşıyor. Veliler, çocuklarının bu sporla meşgul olmasının sevindirici olduğunu ifade ederken, öğrenciler ise gelecek için hayaller kuruyor" dedi. - MUĞLA