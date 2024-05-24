Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası başladı

Muğla\'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, 900 kadın ve erkek yüzücünün katılımıyla başladı. Şampiyonanın ilk yarışı Shell 10K Açık Su Yüzme yarışı oldu ve zorlu bir mücadele sonucunda dereceye giren sporcular belirlendi. Şampiyonada 3 gün boyunca farklı parkurlarda yarışlar düzenlenecek ve ödül törenleri gerçekleştirilecek.

24.05.2024 19:59
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, başladı.

Muğla Valiliği himayesinde Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ve koordinesinde düzenlenen şampiyonaya 9 ile 82 yaş aralığında 900 kadın ile erkek yüzücü katıldı.

Martı Hotels&Marinas'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk yarışı Shell 10K Açık Su Yüzme yarışı, Bozburun Mahallesi'nde özel oluşturulan parkurda 185 sporcuyla start aldı.

Rüzgarlı ve dalgalı açık denizde, zorlu yarış sonunda kendi kategorilerinde 10K erkeklerde, Muhammet Naim Mısırlıoğlu, Yiğit Kıvrık, Marco Allegretti, kadınlarda Aybige Su Irçağ, Özlem Ör, Aysima Çolak dereceye girdi.

Şampiyonanın ilk günün sonunda 2023 Skoda Turkuaz Yüzme Serisi 3K Yılın Şampiyonları, Aroma "Metin Duruk" 2023 yılı Sportmenlik ve Başarı Ödülleri töreni ile Montel Yılın Pozitif Sporcusu Ödül töreni gerçekleştirilecek.

3 gün sürecek şampiyonada, 1K, 2K, 3K, 5K, Gece Yüzmesi, Bayrak Yarışları ve AquaKids gibi farklı parkurlarda sporcular kulaç atacak.

"Sporcuların her kulaçta mutlu izler bırakmalarını diliyoruz"

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın en zorlu yarışının ilk gün gerçekleştirildiğini belirtti.

Yılda üç kez düzenlenen şampiyonana özenle hazırlandıklarını dile getiren Demirel, şunları söyledi:

"Şampiyonanın onur konukları İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands da sporcularımızla kulaç atacak. Destekçilerimizle birlikte herkese güzel bir deneyim yaşatabilmek, güvenli ve rekabetçi şampiyonalar hazırlamak için çaba gösteriyoruz. Sporcularımızın en iyi derecelerini yapmalarını, muhteşem lokasyonlardan keyif almalarını ve atacakları her kulaçta mutlu izler bırakmalarını diliyoruz."

Şampiyonada yarın Skoda 3K ve 2K Açık Su Yüzme yarışları, Jotun 4x400 metre Karma Bayrak yarışları 400 metre Shell Gece Yüzme Etkinliği gerçekleştirilecek.

21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, 26 Mayıs Pazar günü, Martı Hotels 5K Açık Su Yüzme yarışı, Setur Marinas Açık Su Yüzme yarışı 1K, Aroma AquaKids, Quick Finans Kadınlar 4x400 metre Bayrak ve Quick Sigorta Erkekler 4x400 metrelik Bayrak Yarışı etkinlikleriyle sona erecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası başladı - Son Dakika
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