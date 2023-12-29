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Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu

Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, finalde Marmaris Aksaz Turgut Reis Ortaokulu'nu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Münevver Alp ve Bodrum Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Taner An ile katılan takım, zaferlerini sevinç gösterisiyle kutladı.

Muğla\'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu
29.12.2023 - 19:03,
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Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 28-29 Aralık'ta Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında 4 takım finale kaldı.

Müsabakalarda, Marmaris Aksaz Turgut Reis Ortaokulu ile finalde karşılaşan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, rakibini 3-1 yenerek birinci oldu.

Şampiyonaya, Beden Eğitimi Öğretmeni Münevver Alp ve Bodrum Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Taner An ile katılan takım, sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika
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