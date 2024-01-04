Muğla\'da Okul Sporları Kick Boks Birinciliği Düzenlendi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Kick Boks Muğla Birinciliği Menteşe Atatürk Spor Salonunda düzenlendi.

Gençler, Yıldızlar ve Küçükler İl Birinciliği Müsabakalarına 5 kategoride toplam 110 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Kick Boks Muğla İl Temsilcisi Mehmet Serhat Özcan ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.

Dereceye giren sporcular Muğla'yı Türkiye Birinciliğinde temsil edecekler. Gençler 8 Şubat 2024 tarihinde Mersin'de, Yıldızlar ve Küçükler ise 22 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye Birinciliklerinde mücadele edecekler.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm antrenörlerimizi Muğla'daki tüm okullara görevlendirerek büyük bir sporcu havuzu oluşturmuş bulunmaktayız. Bu uygulamamızın sonunda okul sporları müsabakalarına öğrencilerimizin katılımı her geçen gün artış göstermektedir. Kick Boks Müsabakalarına katılım gösteren tüm sporcularımızı ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik eder Türkiye Birinciliklerinde başarılar diliyoruz" - MUĞLA