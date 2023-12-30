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Muğla'da U14 Maçında Oyuncuların Süper Kupa Olayına Tepkisi - Son Dakika
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Muğla'da U14 Maçında Oyuncuların Süper Kupa Olayına Tepkisi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından, Bodrum'da U14 karşılaşmasında oyuncular, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, Ağabeylerimizi Tebrik Ederiz' yazılı pankartla sahaya çıkarak olaya tepki gösterdi.

Muğla\'da U14 Maçında Oyuncuların Süper Kupa Olayına Tepkisi
30.12.2023 - 18:56,
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçında yaşanan olayların ardından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde U14 karşılaşmasında oyuncular, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, Ağabeylerimizi Tebrik Ederiz' yazılı pankartla sahaya çıkarak olaya tepki gösterdi.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecekti. Fakat Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp müsabakayı oynamama kararı aldı ve Riyad'dan ayrıldı. Türkiye'nin birçok noktasında duruma tepki gösterildi.

Bodrum'da yaşanan olaya futbol sahasında tepki gösterildi. Bodrum 1925 Spor Kulübü ve Pedesa Futbol Spor Kulübü U14 karşılaşmasına oyuncular 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, Ağabeylerimizi Tebrik Ederiz' yazılı pankartla sahaya çıkarak olaya tepki gösterdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da U14 Maçında Oyuncuların Süper Kupa Olayına Tepkisi - Son Dakika
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