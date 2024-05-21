Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Türk Milli Hokey Takımları\'na 10 sporcu kazandırdı

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Türkiye Hokey Liglerinde son yıllarda büyük başarılar elde eden Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, Türk Milli Hokey Takımları'na 10 sporcu kazandırarak önemli bir rekora imza attı.

21 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Avrupa Şampiyonaları hazırlıkları kapsamında Alanya'da düzenlenecek milli takım kamplarına Muğla'dan seçilen sporcular, başarılarıyla göz doldurdu. Seçilen sporcular arasında Aleyna Başbuğ ve Sude Nur Kurt hem A Milli hem de Ümit Milli Hokey Takımı kadrosuna, Zeliha Kendir ve Ece Şahiner A Milli Takım, Sıla Aleyna Çelebi, Ceylin Nur Yavuz, Zehra Bozkurt ve Gülcan Paksoy Ümit Milli Takım, Aleyna Satılmış ve Nilay Nur Öztürk ise 16 Yaş Altı Türkiye Milli Takımları'na seçildi.

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey branş sorumlusu Ramazan Sarıyar, milli takımlara 10 sporcunun seçilmesi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Tartışmasız Muğla ilinin takım sporlarındaki en başarılı branşı hokeydir. Özellikle kendi yetiştirdiğimiz sporcuların milli takımlara seçilmesi bizleri daha da mutlu etmektedir. Takımımıza desteklerinden ötürü Muğla Valimiz İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür ederiz" - MUĞLA