Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı

02.10.2022 20:26

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen "2022 Türkiye Büyük Erkekler T20 Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası" sona erdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen "2022 Türkiye Büyük Erkekler T20 Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası" sona erdi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan turnuvanın müsabakaları, Dalaman Şehir Stadı'nda yapıldı.

Turnuvada, Güney Afrika'dan Ottoman C.C. kriket takımı şampiyon oldu. Zeytinburnu Türkmenler ikinciliği, İstanbul Kriket Spor üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) STK Birim Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, Türkiye Kriket Başkanı Hasan Sabit Alta, Ottoman C.C. Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye Kriket Başkanı Hasan Sabit Alta, yaptığı konuşmada, takımların hepsinin çok güzel mücadele ettiğini, turnuvayı gelecek yıllarda daha geniş katılımlı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Dalaman, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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