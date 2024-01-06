Muğla\'nın Datça İlçesinde 18. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Düzenlendi

Muğla'nın Datça İlçesinde 18. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı, Datça Be­le­di­ye­si ile Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası iş bir­li­ğin­de, orman yan­gın­la­rı­na far­kın­dalık oluşturmak amacıyla Taş­lık Pla­jı'n­da yüzme maratonu düzenlendi.

Uzun ve kısa par­kurda yapılan maratona, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Yüzücü Aysu Türkoğlu, maratona katılmaktan büyük keyif aldığını belirtti.

Yarışları izleyen Sayıl Günay da Türkiye'nin birçok köşesinde kar, kış ve soğuk hava etkili olurken Datça'da güzel bir havanın yaşandığını söyledi.

Datça'da her mevsim baharı yaşadıklarını dile getiren Günay, "Yıl boyunca Datça'da denize girebiliyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Etkinlik çok güzel. Yunanistan, İngiltere ve Lüksemburg'dan katılım sağlayan yüzücüler var. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.