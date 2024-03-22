Muğla\'nın Ege Yıldızları, A Milli Kadın Hokey Takımı oyuncusu Ece Şahiner\'i transfer etti

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Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde mücadele eden Türkiye'yi Hokey Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil edecek olan Muğla'nın Menteşe ilçesinin takımı Ege Yıldızları Spor Kulübü, dış transferde A Milli Kadın Hokey Takımının 24 yaşındaki Milli oyuncusu Ece Şahiner'i kadrosuna dahil etti.

2015 yılından itibaren milli formayı giyen Ece Şahiner, hokey branşında Türkiye'nin en tecrübeli oyuncuları arasında yer alıyor. Defans ve orta saha mevkilerinde forma giyen Şahiner Muğla Menteşe ilçesinin hokey takımı Ege Yıldızları'nda yerini aldı. Kulüp başkanı Serkan Şen, "Süper Lig'de her mevkii de en iyi oyuncuları yetiştirme şansımız bulunmuyor muhakkak bazı pozisyonlarda transfer yapmanız gerekiyor Gaziantep Polisgücü Spor Kulübüne ve Denizli Pamukkale Belediyesi spor kulübüne özellikle Suat Arı hocamıza teşekkür ediyoruz. Süper Lig öncesi 1-2 mevkiye daha transfer yapacağız. 10 Nisan tarihinde Alanya'ya hareket ediyoruz inşallah başarılı olarak Muğla'ya döneriz" diye konuştu. - MUĞLA