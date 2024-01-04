Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sporcularının Başarıları Kutlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin sporcularının başarılarını kutlamak üzere düzenlenen özel bir yemekte Üniversite yönetimi ile buluştu.

Muğla SKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 2023 takvim yılı içinde üniversiteler arası, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar kazanan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve Milli Takımlar düzeyinde uluslararası başarılar elde eden sporcular ile Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığının organize ettiği öğle yemeğinde bir araya geldi.

Sıtkı Koçman Özel Salon'da gerçekleşen yemekte Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Ali Sülün, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, MSKÜ Genel Sekreter Vekili Çetin Haliloğlu, SKS Daire Başkanı Şamil Aktürk, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, antrenörler ve sporcular bir araya geldi.

Bu özel buluşma, üniversitenin spor alanında elde ettiği başarıları ve bu başarıların arkasındaki öğrenci ve sporcuların azmi ile birleştiren bir platform oldu. Rektör Kaçar, sporcuları birebir dinledi ve elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını ifade ederek kendilerini tebrik etti. MSKÜ ailesi, sporun birleştirici gücü altında daha nice zaferlere imza atmanın heyecanını birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. - MUĞLA