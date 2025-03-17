Muğla Sporcularından Büyük Başarılar! - Son Dakika
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Muğla Sporcularından Büyük Başarılar!

Muğla Sporcularından Büyük Başarılar!

Son bir haftada Muğla'dan futbol, basketbol, hentbol, güreş ve yüzme gibi birçok branşta elde edilen başarılar, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kutlandı. Sporcular, takım ve bireysel olarak önemli galibiyetler ve madalyalar kazandı.

17.03.2025 10:37  Güncelleme: 10:40
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Son bir haftada futboldan hentbola, masa tenisinden güreşe kadar birçok dalda mücadele eden Muğlalı sporcular ve takımların elde ettiği başarılar gururlandırdı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve kulüpleri tebrik ederek, "Muğla, sporun parlayan yıldızı olmaya devam edecek" mesajını paylaştı.

Futbol sahalarında Muğla takımları haftayı zaferle kapattı. Süper Lig'de mücadele eden Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Muğlaspor, İnegöl Kafkasspor'u 1-0'la geçerken, Yatağanspor deplasmanda Sandıklıspor'u 2-1 mağlup etti. Ortaca Belediyespor ise Bucak Oğuzhanspor'u 3-0'lık net bir skorla geçerek taraftarını sevindirdi.

"Basketbol ve Hentbolda zafer haftası"

Basketbolda Çağdaş Bodrumspor, Pizzabulls CO'yu 73-66 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Hentbolda ise Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 31-27 mağlup ederek haftayı zaferle kapattı.

"Muğlalı güreşçilerden büyük başarı"

Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kategorisi müsabakalarında Muğlalı güreşçiler birçok madalya kazandı. Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları büyük bir başarıya imza atarken, Aktif Kaya ve Şevki Okyay 1., Ramazan Yaşar 2., Emir Sarı, Yusuf Gökdoğan ve Ahmet Efe Yaman ise 3. oldu. Ayrıca, Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Serbest Güreş Grup Şampiyonası'nda Ömer Dikmen, 38 kg kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu.

"Özel sporculardan madalya yağmuru"

Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Ada Kaygusuz, Ecrin Doğan ve Melih Yıldırım 10 farklı kulvarda Türkiye şampiyonu oldu. Dalaman'da yapılan Özel Sporcular Türkiye Tenis Şampiyonası'nda Onur Korkmaz, Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçildi. Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Nasri Yunus Aksoy, Mental Kategorisinde Türkiye 2.'si oldu.

"Triatlon ve Masa Tenisinde önemli başarılar"

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Etap Triatlon Performans Testi yarışlarında Muğlalı sporcu Emre Doğan, 309 puan alarak Milli Takım C barajını geçti. Masa tenisinde ise Muğla'da düzenlenen Gençler Bölge Takım Yarışmaları'nda Bodved Erkek Takımı 2. sırada yer alarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde edilen başarılarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Muğlalı sporcularımız, sahalarda, salonlarda ve havuzlarda gösterdikleri üstün performanslarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Takımlarımızın ve bireysel sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, ilimizin sporda yükselen bir değer olduğunu kanıtlıyor. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Muğla, sporun parlayan yıldızı olmaya devam edecek!" Muğlalı sporcuların başarılarının devam etmesi beklenirken, kentte spor yatırımlarının artarak devam edeceği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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