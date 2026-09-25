Muğlalı sporcu Semih Karabacak, İzmir\'de 80 kiloda bronz madalya kazandı

İzmir'de düzenlenen Türkiye Taekwondo Ümitler Batı Grubu Şampiyonası'nda Muğlalı sporcu Semih Karabacak,80 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Ümitler Batı Grubu Şampiyonası'nda farklı kategorilerde sporcular mücadele etti.

Şampiyonada 80 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Muğlalı sporcu Semih Karabacak, rakipleriyle yaptığı müsabakaların ardından organizasyonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Elde ettiği dereceyle kürsüye çıkan Karabacak, bronz madalyanın sahibi olurken, Muğla'nın da şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde etmesini sağladı.

Muğlalı sporcu Semih Karabacak'ın elde ettiği başarının ardından sporcu ve antrenörü tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi.